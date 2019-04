LM-kysely: Kaupungeilta täystyrmäys EU-kokousten keskittämiselle Helsinkiin – perustelut eivät vakuuta kaupunginjohtajia

Kaupunginjohtajat arvostelevat keskittämistä

Päivi Laajala

Oulun kaupunginjohtaja

Aikaisemmilla puheenjohtajakausilla 1999 ja 2006 Suomi alueineen sai merkittävää näkyvyyttä EU:ssa ja sen ulkopuolella. Tulevalla pj-kaudella Suomi tekee virheen rajaamalla EU:n päättäjien ja kansainvälisen median huomion keskitetysti vain pääkaupunkiseudulle.

Lauri Lyly

Tampereen pormestari

Suomessa on huippuluokan kokous- ja kongressiosaamista muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi vuonna 2013 Tampere-talossa järjestettiin tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto onnistuneesti.

Pekka Timonen

Lahden kaupunginjohtaja

Logistiikan ja kustannusten kannalta järkevimpiä paikkoja lienevät 1–1,5 tunnin etäisyydellä Helsingin lentoasemalta ja ministeriöistä sijaitsevat kaupungit kuten Lahti, Tampere, Hämeenlinna ja Porvoo.

Jorma Rasinmäki

Seinäjoen kaupunginjohtaja

EU-tapaamisten aluetalousvaikutukset ovat suuret, minkä vuoksi niitä on perusteltua järjestää maakuntakeskuksissa. Lisäksi huomioarvo on suurempaa kuin pääkaupunkiseudulla mediassa.

Jarmo Pirhonen

Kuopion kaupunginjohtaja

Keskittäminen pääkaupunkiseudulle on ollut yksiselitteinen ilmoitus, eikä lobbauksella tässä vaiheessa ilmeisesti olisi merkitystä.

Timo Koivisto

Jyväskylän kaupunginjohtaja

Puheenjohtajuuteen liittyvät kokoukset olisivat erinomainen tapa tehdä EU-puheenjohtajuudesta koko maan asia. Tästä ei myöskään olisi ainakaan haittaa EU-jäsenyyden suosiolle.

Minna Arve

Turun kaupunginjohtaja

Euroopan alueiden komitean puheenjohtajiston kokous on jo päätetty pitää Turussa syyskuussa. Kokoukseen osallistunee reilut sata henkeä kaiken kaikkiaan.

Esko Lotvonen

Rovaniemen kaupunginjohtaja

Suomalaisia kaupunkeja olisi tarpeen tuoda profilointimielessä esiin kokouspaikkoja valittaessa. Rovaniemen osalta erinomaista profilointia liittyy arktiseen ja pohjoiseen ulottuvuuteen sekä matkailun rooliin.

Timo Halonen

Mikkelin kaupunginjohtaja

Edellisellä puheenjohtajakaudella johtamani kaupunki (Kuusamo) järjesti kaksi kokousta, jotka onnistuivat erinomaisesti ja saivat erittäin hyvää palautetta.

Sari Salo

Rauman konsernipalveluiden toimialajohtaja

Rauma on kahden maailmanperintökohteen, Vanha Rauma ja Sammallahdenmäki, kaupunki. Ymmärrämme, että EU-kokouksen järjestäminen seutukaupungeissa on haasteellista, mutta tarjottavana meillä on paljon mielenkiintoisia tutustumis- ja vierailukohteita.