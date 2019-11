LM-kysely: Jo kaksi kolmesta keskustan kannattajasta on tyytymättömiä hallitukseen, vaikka oma puolue on mukana – Rinteen hallituksen kansansuosio romahti kesästä

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni yrittää saada puolueensa kannatusta nousemaan. Se on vaikeaa, sillä keskustan kannattajat eivät ole tyytyväisiä hallitukseen.

Enää reilu kolmannes suomalaisista on tyytyväisiä nykyiseen hallitukseen. Tyytymättömiä on yli puolet, selviää Lännen Median kyselystä. Rinteen hallituksen suosio on jo puolen vuoden jälkeen samaa luokkaa, mitä Sipilän hallituksella oli alimmillaan. Postilakon viimeisen viikon kyselyajankohtaan ei edes ehtinyt ministeri Sirpa Paateron (sd.) ero.