Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n hallituksen mukaan keskiviikon järjestölliset toimet perutaan vain, jos maan hallitus luopuu kokonaan irtisanomislain valmistelusta.

SAK:n mukaan kiista ei ole ratkaistavissa sisältömuutoksilla, kuten irtisanomisten helpottamisen rajaamisella pienempiin kuin alle 20 hengen yrityksiin.

Ay-liikkeen kamppailu irtisanomissuojan heikennyksiä vastaan uhkaa keskiviikkona pysäyttää satoja tuotantolaitoksia, kun Teollisuusliitto, PAM, Ammattiliitto Pro sekä Sähköliitto järjestävät vuorokauden mittaisen poliittisen lakon.

OAJ ja Talentia ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

Ilmoituksia työtaistelutoimista hallituksen irtisanomislakisuunnitelmien vuoksi tipahtelee lisää.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityisissä päiväkodeissa ensi viikon maanantaina.

Syynä ovat hallituksen aikeet heikentää irtisanomissuojaa.

Toimet ovat voimassa toistaiseksi, ja ne eivät tässä vaiheessa koske kuntien päiväkoteja, kertoo puheenjohtaja Olli Luukkainen järjestön tiedotteessa.

Yksityisissä päiväkodeissa työskentelee OAJ:hin kuuluvia lastentarhanopettajia ja päiväkodinjohtajia.

Irtisanomissuojan heikentäminen saattaisi työntekijät eriarvoiseen asemaan työnantajayrityksen koon perusteella, OAJ katsoo. Lisäksi heikennys kohdistuisi OAJ:n naisvaltaisimpaan jäsenryhmään.

OAJ:n jäsenistöstä irtisanomisperusteiden keventäminen koskisi esimerkiksi pienissä päiväkotiyrityksissä työskenteleviä opettajia ja päiväkodinjohtajia.

Talentia: Lakihankkeen rajaaminen pienempiin yrityksiin ei auta

Myös sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kertoo aloittavansa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityisellä sosiaalialalla ja terveyspalvelualalla ensi viikon maanantaina.

Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki sanoo järjestön tiedotteessa, että Talentialla on valmius toimenpiteiden laajentamiseen edelleen, tilanteen niin vaatiessa. Talentian kanta on se, että hallituksen on vedettävä pois irtisanomissuojan heikentämistä koskeva lakiesitys.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskenteleviä Talentian jäseniä ei Ristimäen mukaan auta se, että hallitus muuttaa suunnitelmaansa ja kohdentaa irtisanomisen heikentämissuunnitelmansa alle 20 työntekijän yritysten sijasta alle 10:n tai edes alle 5 työntekijän yrityksiin.

Tänään ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aloitti Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.