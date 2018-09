Lintilä perää keskustelua valtionyhtiöiden pääkonttorien sijoittumisesta

Nykyisen ja edellisien hallitusten hajasijoitus on ulottunut korkeintaan Hämeenlinnaan asti, kun siellä voi hyvin käydä Helsingistä töissä. Jos herra käy Hämeenlinnassa töissä, niin rouva ei sinne suostu muuttamaan ja päinvastoin. Lintilä nyt herättelee kepun aluepolitiikkaa näin vaalien alla, mutta vaalien jälkeen-jos ovat vallassa-niin asia taas unohtuu reiluksi kolmeksi vuodeksi ja nousee esiin seuravien valien alla. Kummallista se on, että se matka on edelleen etelästä pohjoiseen pidempi kuin pohjoisesta etelään - on vissiin ylämäkeä sieltä etelästä pohjoiseen...