Lintilä keskustelee Finnveran johdon kanssa – suhdannelainoja avuksi kriisiin joutuneille matkailualan yrityksille

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) keskustelee keskiviikkona Finnveran johdon kanssa hätäavusta matkailualan yrityksille. Suhdannelainoja käytettiin myös finanssikriisin aikana.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tapaa keskiviikkoaamuna Finnveran johdon. Keskusteluissa nousee esille matkailualan hätähuuto. Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti sanoi Lännen Median haastattelussa, että kassakriisi ja yt-neuvottelut uhkaavat nyt monia vakavaraisia matkailualan yrityksiäkin, ja alalle tarvitaan nyt nopeasti hätäapua.

– Käydään läpi Finnveran liikkumatila ja se, mitä elementtejä on, elinkeinoministeri Lintilä sanoo.

Käytännössä kyseessä ovat suhdannelainat yritysten käyttöpääoman turvaamiseksi.

Lintilän mukaan Finnveralla on kokemusta suhdannelainojen ja -takausten käyttöönotosta vuoden 2008 finanssikriisin ajalta.

– Finnvera tuli silloin mukaan ketterästi, ja heillä on ymmärrys tällaista tilannetta kohtaan.

Suhdannelainat ja -takaukset on tarkoitettu pk-yrityksille ja enintään 1 000 henkilöä työllistäville suurille yrityksille, joiden rahoituksen saatavuus on suhdannetilanteessa vaikeutunut.

Lintilä kuitenkin muistuttaa, että Finnvera on osakeyhtiö ja sitä sitoo laki ja omat säädökset.

– Totta kai toimitaan niillä liikkumatiloilla kuin Finnveralla on ja uskon, että liikkumatilaa on. Samaan hengenvetoon on muistettava se, että yrityksen, jota Finnvera lähtee rahoittamaan käyttöpääomalainalla, on oltava lähtökohtaisesti kunnossa.

Lintilän mukaan Finnveran taloustilanne on hyvä, mutta sen rahoitusta on mahdollisuus katsoa myös lisäbudjettien yhteydessä.

– Ei me päästetä tilannetta siihen, että Finnveralla olisi mahdollisuus toimia, mutta siltä loppuvat rahat.

Lisäbudjetti on arvioitu tehtäväksi toukokuussa, mutta sitä voidaan joutua aikaistamaan korona-viruksen vaikutusten takia. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö voi tarvita lisärahoitusta.

Alihankintaketjuja takaisin Suomeen

Matkailualan lisäksi Lintilä saa viestejä alihankintaketjujen pettämisestä korona-viruksen takia. Monet yritykset kärsivät komponenttipulasta.

– Tämä on nyt se kohta, jossa meidän pitää käydä läpi sitä, kuinka me pystyttäisiin palauttamaan kotimaahan alihankintaketjuja. Se ei ehdi todennäköisesti tähän hätään, koska tilanne menee toivottavasti ohi. Jatkoa varten alihankintaketjujen siirtämiset pitää käydä läpi.

Lintilä kertoo, että esimerkiksi Ranskaan on palautunut lääketeollisuuden alihankintaketjuja.