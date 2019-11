Lintilä ei vaadi korvaavia toimia hallituksen ensi viikon istuntoon, jossa aktiivimallin purkuesitys annetaan eduskunnalle

Hyvä että politikotkin ovat vihdoin käsittäneet ettei aktiivimalli ole luonut yhtään uutta työpaikkaa. Ja on vain yksi "malli" ja se on omaehtoinen työn haku. Eli joko haet niitä töitä tai sitten et. Melkoisen yksinkertainen asia loppujen lopuksi.