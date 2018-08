Linnun ja lentokoneen törmäys voi olla tuhoisa: "Jos lintu menee moottoriin, se on vakava paikka"

Lentokoneen ja linnun törmäyksessä voi vaurioitua isokin kone. Jos lintu päätyy koneen moottoriin, se voi tehdä suurta tuhoa.

Linnut aiheuttavat lentokoneille harvoin isoja vaurioita, mutta moottoriin päätyessään lintu voi tehdä suurta tuhoa.

– Jos lintu menee moottoriin, se on vakava paikka. Pienikin vierasesine moottorissa voi aiheuttaa tuhoja. Mitä koneelle käy, on kiinni siitä, kuinka monta moottoria siinä on, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi.

Tiistaina lintu lensi ruotsalaista hävittäjää päin päätyen koneen moottoriin. Lentäjä menetti koneen hallinnan ja pelastautui hyppäämällä koneesta laskuvarjolla.

Ruotsissa lentokoneiden moottoreihin lentää vuosittain 400 lintua. Lintujen päätyminen koneiden moottoriin ei ole tavatonta Suomessakaan.

– Ilmavoimilla tapahtuu vuosittain 20–30 lintutörmäystä vuodessa. Ne kaikki raportoidaan, vaikka useimmat raportit ovat huomioita verijäljistä, kertoo Patrian johtava moottoriasiantuntija Hannu Paavilainen.

Toisella moottorilla pääsee vielä laskeutumaan

Matkustajakoneissa ja joissakin hävittäjissä on kaksi moottoria. Jos kaksimoottorisessa koneessa toinen moottori pettää, toisella päästään vielä laskeutumaan kentälle.

Matkustajakoneen pitäisi siis periaatteessa selvitä, mikäli lintu päätyy sen moottoriin. Paavilainen selittää, että käytännössä matkustajakoneiden puhallinosa on tehty niin jäykistä lavoista, että se kestää isonkin linnun törmäyksen.

– Matkustajakoneissa moottoreita myös testataan tyyppihyväksynnässä. Niiden ahtimeen voidaan ampua broilereita tai muita lintuja.

Törmäyksiä ei aina huomaa

Linnun joutuessa moottoriin lentokone kääntyy yleensä takaisin kentälle. Paavilainen sanoo, että koskaan ei voida tietää, kuinka pahoin moottori on törmäyksessä kärsinyt.

– Koska koneet kulkevat niin kovaa, kuski ei aina edes huomaa, että kone törmäsi lintuun. Törmäyksen voi huomata kolahduksesta tai muusta äänestä.

Paavilaisen mukaan vaurion vakavuudesta on kiinni, kuinka kauan lintutörmäyksen aiheuttaman vaurion korjaaminen vie aikaa. Pienemmissä vaurioissa selvitään kevyellä korjauksella, vakavimmissa lintutörmäysonnettomuuksissa voidaan joutua purkamaan koko moottori ja vaihtamaan osia.

– Pienemmissä onnettomuuksissakin linnun vatsahapot voivat aiheuttaa pikkuisen ongelmia. Ne jättävät vaikeasti pestäviä happamia kerroksia moottorin pinnalle.

Suurin riski koneen noustessa tai laskiessa

Suurin osa lintuonnettomuuksista tapahtuu lentokenttien läheisyydessä koneen noustessa tai laskiessa.

Linnut lentävät matalammalla kuin koneet yleensä, noin 300 metrissä. Siksi lentokentillä pyritään karkottamaan lintuja.

– Lentokentillä yritetään häiritä lintujen, esimerkiksi hanhien, pesintää paukahduksilla ja muilla äänillä, jotta ne menisivät jonnekin muualle pesimään, Paavilainen kertoo.

Lintujen lisäksi luonto voi vahingoittaa lentokonetta myrskyillä ja salamilla. Niistä koneen pitäisi kuitenkin selvitä. Nurmi selittää, että varsinaisia vikoja salamaniskun takia tulee harvoin.

– Salamanisku koneeseen ei ole tavatonta. Teoriassa salama pystyy rikkomaan järjestelmiä, mutta useimmiten iskuista selvitään vahingoittumattomana.