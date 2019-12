Linnan juhlien vanhin vieras on merikarvialainen Saima Kukko. Hän on 103-vuotias ja täyttää tammikuun lopulla 104 vuotta eli on vanhempi kuin itsenäinen Suomi.

Saima Kukko on pukeutunut Linnaan Tuorilan pukuun. Saattajana Saima Kukolla oli tytär Irma Kukko.

Saima Kukko on syntynyt Karjalan Kuolemajärvellä.