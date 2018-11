Linnan juhlien teemana ilmasto ja ympäristö – rouva Jenni Haukion puku valmistetaan Aalto-yliopistossa kehitetystä kierrätyskuidusta

Linnan juhliin kutsutaan ilmasto- ja ympäristötekoja tehneitä suomalaisia. Ympäristöteemat näkyvät myös juhlavastaanoton tarjoilussa ja koristelussa.

Itsenäisyyspäivän Linnan juhlien teemaksi on tälle vuotta valittu ympäristö- ja ilmastoasiat. Tämä näkyy myös kutsuvieraslistalla, sillä Linnan juhliin kutsutaan presidentin kanslian mukaan pieniä ja suuria ilmasto- ja ympäristötekoja tehneitä suomalaisia.

– Ympäristö ja luonto ovat erottamaton osa Suomea ja suomalaisuutta. Ilmastonmuutoksen myötä Suomi voi tulevaisuudessa näyttää hyvin toisenlaiselta. Vastuu on meidän käsissämme, presidentti Sauli Niinistö sanoo.

Itsenäisyyspäivän juhlissa ympäristöteemat huomioidaan myös tarjoiluissa ja koristelussa.

Rouva Jenni Haukion puku suunnitellaan Aalto-yliopistossa

Tasavallan presidentin puolison Jenni Haukion juhlapuku valmistetaan ja suunnitellaan Aalto-yliopistossa.

Puku tehdään yliopistossa kehitetystä Ioncell-kuidusta, jonka raaka-aineena on käytetty kotimaista koivua.

– Ioncellistä tehty kangas tuntuu miellyttävältä. Siinä on kaunis kiilto, se värjäytyy hyvin ja laskeutuu kauniisti. Ioncell on upea materiaali, joka sopii myös arvokkaaseen pukuun. Tärkeintä kuitenkin on, että se on ympäristön kannalta kestävä vaihtoehto, Aalto-yliopiston työelämäprofessori Pirjo Kääriäinen sanoo.

Ioncell on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kehittämä menetelmä, jolla voidaan valmistaa tekstiilikuitua puusta tai kierrätysmateriaalista.

Kuidun kierrätysmateriaalina voidaan käyttää esimerkiksi kierrätyspaperia ja -pahvia tai tekstiilijätteestä.

Aalto-yliopiston mukaan Ioncell-kuitu on ekologinen vaihtoehto paljon vettä ja viljelyalaa vaativalle puuvillalle, öljypohjaiselle polyesterille sekä viskoosille, jonka valmistuksessa käytetään myrkyllisiä kemikaaleja.

– Kierrätysmateriaaleista tehdyt Ioncell-kuidut ovat laadultaan erinomaisia. Esimerkiksi vanhoista puuvillafarkuista valmistamamme Ioncell-kuitu on alkuperäistä kuitua vahvempaa, tekstiiliteknologian asiantuntija Marja Rissanen kertoo.

Yliopistot ovat kehittäneet Inocell-menetelmää vuosia. Tällä hetkellä valmistellaan pienien koetuotantojen aloittamista.

Kutsujen postitus jo alkanut

Tasavallan presidentti ja hänen puolisonsa kutsuvat itsenäisyyspäivänä Presidentinlinnaan noin 1 700 eri aloilla ansioitunutta suomalaista.

Kunniavieraina on sotiemme veteraaneja ja lottia.

Itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton kutsujen postitus on alkanut.

Ympäristöteemat eivät jää vain Linnan juhlavastaanotolle, vaan tasavallan presidentin kanslia on jo aiemmin kertonut ympäristöohjelmastaan, jonka tavoitteena on pienentää kanslian hiilijalanjälkeä vähintään kahdella kolmasosalla helmikuuhun 2024 mennessä.