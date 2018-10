Lindström työmarkkinajännitteistä: Tietysti meidänkin pitää pohtia, löytyykö tästä jokin ulospääsytie

Työministeri Jari Lindströmin (sin.) mukaan tiedot ammattiyhdistysliikkeen uusista toimista hallitusta vastaan eivät kuulosta hyviltä. Teollisuusliiton on ennakoitu kertovan iltapäivällä uusista lakoista, joilla vastustetaan hallituksen irtisanomissuojaehdotusta.

- Ei Suomi tarvitse mitään lakkoja eikä mitään mielenilmauksia eikä mitään ylityökieltoja eikä mitään tällaisia toimenpiteitä. Mutta heillä (ay-liikkeellä) on tällainen ase käytettävissään, ja he käyttävät sitä, Lindström sanoi medialle iltapäivällä.

Ministerillä ei ollut esittää konkreettisia keinoja siihen, miten tulehtunut tilanne voitaisiin ratkaista. Hänen mukaansa kiistelty irtisanomislaki on joka tapauksessa etenemässä.

- Tietysti meidänkin puolella pitää pohtia, löytyykö tästä jokin ulospääsytie, Lindström arvioi eduskunnan Valtiosalissa.

Irtisanomissuojan keventäminen alle 10 hengen yrityksissä on noussut työmarkkinajännitteiden keskiöön. Lindström näkee kuitenkin irtisanomisasiaa suurempana taustakysymyksenä tyytymättömyyden ja epäluottamuksen hallitukseen.

- Eräillä liitoilla ja eräillä tahoilla on tyytymättömyyttä tähän hallitukseen, ja se on ehkä se suurempi kysymys tässä taustalla. Tämä irtisanomisasia on tässä vain sijaiskärsijänä, syntipukkina, mutta luulen, että tässä on nyt suurempaa epäluottamusta hallitukseen, ja se on taustalla, Lindström sanoi.