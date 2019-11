Liikenneopettajat: Ajokorttilaki täysin epäonnistunut

Liikenneopettajien yhdistys Liikenneopetus ry katsoo, että nykyinen tutkintopainotteinen ajokorttilaki on epäonnistunut, minkä seurauksena tulisi palata opetuspainotteiseen malliin.

Suurimpia ajokorttilain ongelmia ovat järjestön mielestä lakiin säädetty liian vähäinen opetusmäärä, ajokorttien hintojen nousu ja opetuslupiin liittyvä harmaa talous.

Arvostelun kohteena on myös ajotuntien määrän ero opetusluvalla kortin ajajien ja autokouluissa olevien kesken: edellisessä keskimääräinen ajotuntien määrä ennen ajokoetta on reilut 30 tuntia, kun vastaava määrä autokoulussa oleville on reilut kymmenen tuntia. Siitä huolimatta suurin osa hankkii ajokortin autokouluissa.

Lisäksi epäonnistunut on ajo-opettajien mielestä vapaaehtoisuuteen perustuva opetus, jossa ajo-oppilas itse arvioi tarvitsemansa opetuksen määrän. Nuorilta ei voi moista itsenäisyyttä odottaa.