Liikenneministeri Sanna Marin Helsingin Sanomissa: "Tampereen ja Turun tunnin juniin on suhtauduttu aivan liian optimistisesti"

Ministerin mukaan kyse on rahasta, ei tahdosta. Suunnittelussa olevat kolme nopeaa raideyhteyttä maksavat noin 10 miljardia. "En usko, että sellaista eduskuntaa tulee, joka ohjaisi käytännössä kaikki liikennerahat raiteisiin", Marin toteaa Helsingin Sanomille.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan Tampereen ja Turun tunnin junayhteyksiin on suhtauduttu aivan liian optimistisesti, kirjoittaa Helsingin Sanomat.

Marinin mukaan nopeiden junayhteyksien rakentaminen lähivuosina ei ole realismia.

Helsingin Sanomien mukaan vielä hallitusneuvotteluiden aikaan puhuttiin, että osan kolmesta suuresta ratahankkeesta voisi aloittaa jo tällä vaalikaudella. Nyt Marin sanoo haastattelussa, että hankkeet ovat vielä suunnitteluvaiheessa.

– Tämä ei ole kyllä tahdosta kiinni, me kaikki tahdomme, että tulevaisuudessa on nopeita raideyhteyksiä kaupunkien välillä. Kyse on rahasta, Marin painottaa.

Helsingin Sanomat muistuttaa, että kolmessa suuressa ratahankkeessa on kyse Suomi-radasta, eli niin sanotusta Tampereen tunnin junasta, länsiradasta eli Turun tunnin junasta ja idän radasta, joka kulkisi joko Kotkan, Kouvolan tai Lahden kautta. Läntisen radan suunnittelu on pisimmällä, koska jo edellinen hallitus laittoi siihen 40 miljoonaa euroa. Ratahankkeet on tarkoitus toteuttaa hankeyhtiöiden kautta.

Lehden mukaan kolmen nopean raideyhteyden suunnittelu maksaa 350 miljoonaa euroa. "Lisäksi nykyisiin ratoihin uppoaa rahaa riippumatta siitä, tehdäänkö nopeat yhteydet vai ei. Hallitus osoitti lisätalousarviossaan Turun radan peruskorjaamiseen 60 miljoonaa euroa", lehti toteaa.

Yhteensä kaikki kolme nopean junayhteyden hanketta maksaa noin 10 miljardia euroa, mikä on suunnilleen saman verran, mitä Suomen hävittäjähankinta tulee maksamaan. Marinin mukaan on epärealistinen ajatus, että raiderahat voisi ottaa budjetista.

– En usko, että sellaista eduskuntaa tulee, joka ohjaisi käytännössä kaikki liikennerahat raiteisiin, Marin toteaa HS:n haastattelussa.