Liikennemäärät maanteillä ja rautateillä romahtaneet – "Suomen tärkeimmät lähi- ja kaukoliikenteen yhteydet turvataan"

VR ilmoittaa uusista junavuorojen supistuksista huhtikuussa. Tähän mennessä kauko- ja lähiliikenteen matkustajamäärät ovat laskeneet jyrkästi. Kunnat keskeyttivät taksien ajamat koulukyydit, eivätkä yksityishenkilöt nappaa taksia tolpalta.

Liikennemäärät ovat pudonneet lähes neljänneksen kaikilla Suomen pääväylillä.

Yksittäisillä mittauspisteillä liikenteen määrät ovat pudonneet enemmän. Esimerkiksi viime lauantaina (21.3.) Uudenmaan alueella tieliikenteen määrä Leppävaaran mittauspisteessä oli 43 prosenttia alhaisempi viikon 10 vastaavaan vuorokauteen verrattuna.

Pirkanmaan alueella tieliikenteen määrä väheni Lempäälässä 48 prosenttia ja Varsinais-Suomessa Kupittaan mittauspisteessä 45 prosenttia.

Sen sijaan Pohjois-Pohjanmaalla Valtatie 4:llä tieliikenteen määrä väheni lauantaina 21. maaliskuuta vain 21 prosenttia. Tämä voi johtua siitä, että poikkeustilanteesta huolimatta moni oli lähtenyt autoilemaan Lapin hiihtokeskuksiin.

– Oulun kohdalla autoliikenne on ollut alhaisempi, jos sitä verrataan viikon 10 lauantaihin, mutta vertailuajankohta oli hiihtolomaviikko, joka on vilkas viikko, vaikuttavuusjohtaja Mikko Saariaho Traffic Management Finlandista sanoo.

Traffic Management Finland (Tmfg) on valtion omistama yhtiö, joka tuottaa liikenteenohjauspalveluita ja liikennetietoa maalla, merellä ja ilmassa.

Tasaista tippumista hallituksen kehotuksesta lähtien

Liikenteen määrä on vähentynyt tasaisesti siitä lähtien, kun hallitus kehotti 12. maaliskuuta välttämään turhaa liikkumista koronavirusepidemian leviämisen vuoksi.

Vaikuttavuusjohtaja Mikko Saariahon mukaan liikennemääriä kuvaavien lukujen perusteella on vaikea sanoa, miten paljon maantiellä ajellaan syystä ja miten paljon ilman pätevää syytä.

– Arkena liikenteen määrää ei suinkaan saada nollaan, koska monet ihmiset käyvät edelleen työpaikoillaan. Varmasti esimerkiksi vielä viikonloppuisin teillä on myös hupiajelua, mikä ei ole aivan välttämätöntä, hän sanoo.

Lentoliikenteen määrä Saariahon mukaan on vähentynyt viimeisen parin viikon aikana selvästi. Viime lauantaina Helsingissä oli lentoja yli 50 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lentoliikenteen määrät ovat vähenneet sitä mukaan, kun lentoyhtiöt ovat peruneet lentojaan eri puolilla maailmaa.

Finnair on esimerkiksi perunut koronaepidemian vuoksi tuhansia lentoja. Tämän vuoksi myös Pohjolan Liikenteen ajama Finnair City Bus -palvelu jäi maanantaina toistaiseksi tauolle. Finnair City Bus liikennöi Helsingin keskustan ja Helsinki-Vantaan lentokentän väliä useita kertoja päivässä.

Junamatkustaminen romahti

VR:n kaukoliikenteessä matkustajien määrä on pudonnut 70 prosenttia, VR-lähiliikenteessä matkustajamäärät ovat romahtaneet 80 prosenttia.

VR ajaa vuosittain yli 92 miljoonaa junamatkaa, joista kaukoliikenteen osuus on 15 miljoonaa junamatkaa.

– Näitä lukuja on verrattu viime vuoden vastaavaan ajan kohtaan nähden, joten näiden perusteella en lähde ennakoimaan koko vuotta, mutta junamatkojen määrä on romahtanut, VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen sanoo Lännen Medialle.

VR on jo nyt perunut useita kymmeniä kauko- ja lähiliikenteen junavuoroja. VR ottaa huhtikuun puolessavälissä käyttöön junavuorojen supistusuunnitelman, jonka myötä junavuoroja vähennetään edelleen.

– Suomen tärkeimmät lähi- ja kaukoliikenteen yhteydet turvataan. Jos tulee kuitenkin uusia määräyksiä, me toimimme niiden mukaan. Sitä en pysty ennakoimaan, onko nyt saavutettu peruutusten pohja, Tuominen sanoo.

VR ilmoitti viime viikolla koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Lomautukset kestävät 90 päivää ja ne toteutetaan vaiheittain kuluvan vuoden aikana.

Taksit jäivät tolpalle, kunnat katkaisivat koulukyydit

Taksiliiton toimitusjohtajan Timo Koskisen mukaan taksiliikenne läpi Suomen on käytännössä lähes pysähtynyt.

– Taksiyrittäjien kysyntä on paikoitellen laskenut 80–90 prosenttia. Yrityskäyttäjät ja liikematkustajat ovat kadonneet. Yksityiset matkustajat ovat minimissään. Taantumien aikana vakiintuneet yhteiskunnan ostamat kuljetuksetkin ovat loppuneet, Koskinen luettelee.

Koskinen kritisoi sitä, että kunnat ovat lopettaneet yksipuolisesti voimassa olevat sopimukset kuten esimeriksi koulukuljetukset, jotka tavallisesti tehdään yhden lukukauden mittaisiksi.

– Osassa kuntia on käynyt niin, että kun koulut laittoivat ovet kiinni, koulutaksien kuljettajille ilmoitettiin saman tien, ettei huomispäivästä lähtien makseta mitään. Kuntaliiton suosituksen mukaan näin ei pitäisi edes toimia, vaan kohtuullinen ratkaisu olisi löydettävä neuvottelemalla, Koskinen sanoo.

Hänen mukaansa tilannetta voitaisiin paikata esimerkiksi siten, että taksit kuljettaisivat ruokaa ja lääkkeitä ikäihmisille.

– Tämä tilanne on vaikea kaikille osapuolille, mutta tässä tilanteessa on paljon sellaista työtä, jota me voisimme osaltamme tehdä, Koskinen sanoo.

Hallitus voi rajoittaa liikkumista vielä jyrkemmin

Yksityisautoilun ja julkisen liikenteen määrä on vähentynyt myös muissa maissa, joissa hallitukset ovat rajoittaneet ihmisten liikkumista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Esimeriksi Itävallassa maan julkinen liikenne on vähentynyt 90 prosentilla ja yksityisautoilu 45 prosentilla.

Suomessa hallitus kertoi maanantaina pohtivansa myös sitä, pitäisikö Suomessakin rajoittaa liikkumista vielä vahvemmin.