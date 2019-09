Alun perin Liike Nytin on ollut tarkoitus tarjota vaihtoehto perinteisille puolueille.

Liike Nyt on saanut kerättyä puolueen perustamiseksi vaaditut 5 000 kannattajakorttia, jotka se luovutti oikeusministeriöön perjantaina.

Kannattajakorttien kerääminen puolueen perustamiseksi alkoi elokuussa. 5 000 kannattajakortin lisäksi puolueen perustaminen edellyttää otetta yhdistysrekisteristä, jäljennöstä puolueen säännöistä ja yleisohjelmaa.

Virallisena puolueena Liike Nyt saisi puoluetukea yhdestä kansanedustajasta, eli Harry "Hjallis" Harkimosta.

Tänä vuonna puoluetuki on 148 175 euroa puolueen yhtä kansanedustajaa kohti vuodessa. Valtioneuvoston kansliasta kerrottiin keväällä, että tukea voi hakea myös kesken eduskuntakautta.

Harkimo lähti kokoomuksesta viime eduskuntakaudella, ja Liike Nyt perustettiin vuoden 2018 keväällä. Silloin liike kertoi haluavansa lakkauttaa koko puoluetukijärjestelmän.

Harkimo kertoi keväällä, että puolueeksi rekisteröityminen liittyy Liike Nytin toiminnan rahoittamiseen. Tällä hetkellä Liike Nyt on yhdistys, joka voi kerätä varoja lähinnä omista taskuistaan tai lahjoituksista.

Enemmän vaikutusmahdollisuuksia

Kun ryhmä perustettiin, sen oli tarkoitus tarjota vaihtoehto perinteiselle politiikalle ja puolueille.

Liike Nyt on perustellut puolueeksi hakeutumista sillä, että puolueena ryhmällä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa nykyisessä poliittisessa järjestelmässä. Liikkeellä on 14 000 henkilön nettiparlamentti, joka vaikuttaa liikkeen kantoihin.​​

– Isoista linjoista päätetään yhdessä. Kokeilemme koko ajan keinoja, millä jäsenten ääni kuuluisi mahdollisimman hyvin, mutta realiteetit huomioiden ei kaikesta voi tietenkään koko ajan kysyä, Harkimo kuvailee tiedotteessa.

Kevään eduskuntavaaleissa Harkimo tuli valituksi ryhmän ainoaksi kansanedustajaksi lähes 13 000 äänellä. Harkimo oli ehdolla Uudenmaan vaalipiiristä.

