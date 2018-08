Lievä jodin puutos ei välttämättä oireile – "On viranomaisten tehtävä huolehtia, että elintarvikkeissa on riittävästi jodia"

Ei liikaa jodia, sille on osa ihmisistä allergisia.Jodia ei saa olla missään tuotteessa,lääkkeissä,ruuassa liikaa,se voi tappaa.On otettava vakavasti.Itse joudun tarkistamaan ja säännöstelemään jodin määrää.Ruokateollisuus ei huomio tai ilmoita mitä suolaa sisältää ja onko lisättyä jodia. Jos syön jodia liikaa alkaa kurkkua kuristamaan tai jos jodia on naisten "hiiva" lääkkeissä,tulee sietämätön kutina.Olkaa varovaisia. Jodi allergia on yleinen mutta siitä ei puhuta niin paljon kuin pitäisi, edes lääkäritkään!