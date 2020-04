Lentokenttäkuljetuksia hoitanut yritys joutui vaikeaan tilanteeseen, kun matkustaminen loppui lähes kokonaan. Yritys teki suuren muutoksen, mikä turvasi työpaikat ja mahdollisti jopa uusia rekrytointeja. Suomen Yrittäjien ekonomistin Petri Malisen mukaan poikkeusolot pakottavat yritykset uusiin innovaatioihin, joista voi seurata pitkällä aikavälillä jopa uutta kasvua.

Matias Somppi työntelee ostoskärryä rauhallisin askelin pitkin supermarketin käytäviä.

Ensin kärryyn putoavat porkkanat ja sipulit ja juustohyllyltä löytyy oikea juusto. Kalahyllyllä hän tutkailee hetken kauppalistaa ja vertailee tuotteita. Lopulta sopiva savukalapakkaus tippuu kärryn pohjalle.

Vielä pari viikko sitten Somppi ei osannut kuvitellakaan, että hänen työpaikkansa löytyisi ruokakaupan kylmäaltaiden ja purkkihyllyjen välistä. Silloin hän kuljetti työkseen ihmisiä kauppakeskuksessa sijaitsevan lentoparkkipaikan ja Helsinki-Vantaan lentokentän väliä. Koronaviruksen leviäminen ja sen aiheuttamat liikkumisrajoitukset mullistivat Sompin työn.

Nyt hän keräilee ja kuljettaa ihmisille ruokaa.

Kännykällä voi tarkistaa, onko tuotetta kaupassa ja missä se siellä on.

Kalusto uuteen käyttöön

Kun lentomatkustus alkoi vähentyä merkittävästi koronaviruksen leviämisen takia, GoParking- ja GoJelppi-yrityksen hallituksen puheenjohtajan Jesse Paanasen ensimmäinen ajatus oli, miten tämä voi olla mahdollista.

– Sitten ajattelin, että tämän mukaan pitää elää, tehdä päätöksiä ja alkaa ideoida, mitä voimme tehdä, Paananen kertoo.

Hän keksi, että yritys voi alkaa kuljettaa ruokaa ihmisille, koska sillä oli valmiina autot ja kuljettajat. Palvelulle on myös kysyntää, koska koronakriisin aikana esimerkiksi riskiryhmäläisten pitää välttää kaupassa käyntiä.

Lopullinen sysäys liiketoiminnan muuttamiseksi tuli, kun yritys teki yhteistyösopimuksen Osuuskauppa Varuboden-Oslan kanssa ruokaostosten kuljettamisesta itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla.

Suurin haaste oli polkaista uusi toiminta käyntiin mahdollisimman nopeasti. Kaikki kävi kuitenkin muutamassa päivässä. Kun yritykset pääsivät sopuun yhteistyöstä perjantaina 27. maaliskuuta, ensimmäiset ruokakuljetukset tehtiin jo maanantaina.

Ajotapaa piti muuttaa

Kirjolohipyörykät eivät meinaa löytyä. Somppi kaivaa kännykän esiin ja tarkistaa, kuuluvatko ne kaupan valikoimaan ja missä niiden pitäisi olla. Pienen hakemisen jälkeen hän löytää ne, ja kierros voi jatkua.

Somppi on keräillyt ja kuljettanut ruokaa viikon ajan. Aluksi varsinkin itselle vieraiden tuotteiden löytäminen oli vaikeaa, mutta pikku hiljaa myymälät alkavat tulla paremmin tutuksi ja tuotteet löytyvät nopeammin.

– Kun on löytänyt esimerkiksi krutongit ensimmäisen kerran, ne löytyvät jatkossakin, Somppi naurahtaa.

Matias Somppi merkkaa asiakkaan sähköpostitse lähettämään kauppalistaan keräämänsä tuotteet.

Jos tuotetta ei löydy, keräilijän pitää soittaa asiakkaalle ja kysyä, otetaanko korvaava tuote vai jätetäänkö ostamatta. Osa asiakkaista on merkinnyt tarkasti, minkä valmistajan tuotteen haluaa, mutta osalle tuotteen merkillä ei ole väliä.

Monet suosivat Sompin mukaan kotimaista.

Sompin työnkuva ei ole kuitenkaan täysin muuttunut. Hän ajaa edelleen päivittäin pakettiautoa. Ajotapaa on toisaalta pitänyt hieman hioa, koska lasti on muuttunut ihmisistä ruokalaatikoihin.

– Pitää muistaa, ettei kiihdytä lujaa ja että ajaa mutkat loivasti, jotta laatikot pysyvät pystyssä.

Työnkuvan muutos tuli Sompille täytenä yllätyksenä. Hänelle tärkeintä oli kuitenkin se, että työpaikka säilyi.

Tarvetta jopa uusille työntekijöille

Kun hallitus ilmoitti, että matkustamista pitää välttää, lentoparkkiyrityksen myynti romahti. Vaikeassa tilanteessa yritys lomautti työntekijöitään.

Kun ruoankuljetuspalvelu on alkanut toimia, firma on voinut ottaa lomautettuja kuljettajia takaisin töihin. Tällä hetkellä töissä on kymmenen keräilijää ja kuljettajaa.

Ruokakuljetusten kysyntä on kasvanut Paanasen mukaan päivä päivältä. Yritys suunnitteleekin jo uusien työntekijöiden palkkaamista.

– Uskon, että otamme tällä viikolla muutaman henkilön lisää ja ensi viikolla vähän enemmän.

GoParking-yrityksen parkkipaikalla Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä oli tiistaina lähes autiota, koska matkustaminen on loppunut lähes kokonaan.

Varsinkin tuotteiden keräilyyn yritys tarvitsee lisää käsipareja. Samalla se aikoo eriyttää keräilyä ja kuljetusta eri työntekijöille, jotta toiminnasta tulee tehokkaampaa.

Vaikka siirtyminen ihmisten kuljettamisesta ruoan viemiseen on alkanut hyvin, yrityksellä on vielä paljon oppimista uudesta alasta. Paananen kertoo, että varsinkin tuotteiden keräilystä ja logistiikasta he ovat oppineet jo paljon.

Seuraavaksi yritys aikoo kehittää ostoslistaa yhdessä kaupan kanssa. Nykyisin asiakas voi tehdä tilauksen lomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse.

– Pyrimme kehittämään ostoslistaa paremmaksi, jotta asiakas voisi täyttää sen kaupan palvelussa. Silloin ostokset ryhmittyisivät myymälän mukaisesti ja keräily nopeutuisi.

Toimintamallin muuttaminen voi auttaa pahimman yli

Erikoisvaatekauppa palvelee asiakkaita kotona, taksiyrittäjä kuljettaa paketteja ja ravintolat myyvät ruokaa ruokakaupoissa.

Esimerkiksi Rovaniemellä kukkakauppa, ravintoloitsija ja suklaakauppa yhdistivät voimansa ja tarjoavat kotiinkuljetuksella yhteistä pakettia. Kotiinkuljettaja voi laulaakin, ja laulun saa itse valita listalta.

Tuotteiden keräämiseen meni Matias Sompilta noin 45 minuuttia.

Koronaviruksen aiheuttama kriisi on pakottanut monet yrittäjät luoviin ratkaisuihin ja muuttamaan toimintaansa, jotta ne pystyisivät pitämään yllä edes jonkinlaista liiketoimintaa.

– Ensimmäisenä liikkeellä ovat olleet pienemmät toimijat, joille kriisin vaikutus on ollut suurin, sanoo Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen.

Pienet firmat ovat tehneet nopeita ratkaisuja lähinnä pakon edessä, koska niillä ei ole ylimääräisiä varoja, jotka turvaisivat kannattamattoman toiminnan joksikin aikaa.

Yrityksen toimintamallin muuttaminen vaatii Malisen mukaan joustavuutta ja avoimuutta.

Se ei ole taloudellisesti välttämättä kovinkaan kannattavaa, mutta toimintamallin muuttaminen voi tuoda yritykseen edes jonkinlaista kassavirtaa. Sen avulla yritys voi päästä pahimman vaiheen yli.

– Joillekin yrityksille kokemus on ollut toisaalta niin hyvä, että ne miettivät vakavasti jatkavansa uuden palvelun tarjoamista myös kriisin jälkeen.

Osa uusista ratkaisuista olisi voinut jäädä normaalioloissa syntymättä, koska jos yrityksellä menee hyvin, muutokselle ei ole tarvetta.

– Kriisi on luonut kehitystä, joka olisi muuten vaatinut selkeästi pidemmän ajan.

Kriisi voi poikia pitkällä aikavälillä jopa kasvua

Poikkeustilanne on innovaatioiden lisäksi nopeuttanut digitaalisten ratkaisujen käyttöönottamista. Se on Malisen mielestä erittäin hyvä asia, koska jos yritykset eivät ymmärrä kehittää digitaalisia ratkaisujaan, niillä voi olla tulevaisuudessa vaikeuksia pärjätä myös normaaleissa oloissa.

Malinen uskoo, että varsinkin pk-yritykset ovat paremmassa kunnossa ja kilpailukykyisempiä siinä vaiheessa, kun koronaviruksen aiheuttama poikkeustila helpottaa, koska ne ovat voineet löytää uusia asiakkaita ja monipuolistaneet toimintaansa.

Hän muistuttaa, että yritykset tarvitsevat tukea, jotta ne pääsevät vaikean vaiheen yli. Sen jälkeen firmoilla on mahdollisuus jopa kasvaa ja menestyä entistä paremmin.

Irtokarkkeja ei ole vielä tilattu

Ruokakaupassa Somppi kehuu keruussa olevaa ostoslistaa hyväksi. Siinä tuotteet on jaoteltu erikseen ryhmiin.

Edellisessä tilauksessa tuotteet oli kirjattu sähköpostiin satunnaisessa järjestyksessä. Sekin on hänen mukaansa ihan ok. Silloin Somppi jaottelee tuotteet järjestykseen mielessään.

Isoissa tilauksissa on tärkeää, missä järjestyksessä tuotteet kerätään. Jos keräämiseen ja toimittamiseen kuluu yli tunti, pitää lihat, maitotuotteet ja pakasteet kerätä viimeisenä, jotta ne eivät pilaannu, kertoo Somppi.

Lopuksi tuotteet pakataan lämpöä eristäviin laatikoihin ja pakasteiden ympärille laitetaan jääpaloja ja kylmäkalleja.

Yritys on perehdyttänyt työntekijöitään siihen, missä järjestyksessä tuotteet pitää kerätä.

Palvelusta voi tilata mitä tahansa kaupasta löytyy, paitsi alkoholi- ja tupakkatuotteita. Somppi sanoo, että kukaan ei ole vielä tilannut irtokarkkeja.

– Yhden sivun mittainen irtokarkkien tilauslista voisi olla mielenkiintoinen.

Ruoan kuljetus on tullut mahdollisesti jäädäkseen

Ruoan kuljettaminen on osoittautunut poikkeusoloissa hyväksi liiketoiminnaksi.

Yritys voi päästä Jesse Paanasen mukaan ruoan kuljettamisella jopa yhtä hyvään taloudelliseen tulokseen kuin lentoparkkitoiminnalla, jos ruokakuljetusten määrä kasvaa tasaisesti. Näillä näkymin yritys aikoo jatkaa ruokaostosten kuljettamista myös sen jälkeen, kun koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot poistuvat.

Somppi on saanut kierroksen tehtyä, ja hänellä on kädessään kolme muovikassillista ruokaa. Keräilyyn kului aikaa noin 50 minuuttia. Seuraavaksi tuotteet pitää kuljettaa asiakkaan kotiovelle.

Somppi tykkää uudesta työnkuvastaan. Erityisesti hän pitää siitä, että voi auttaa ihmisiä vaikeina aikoina.

– Se on parasta, kun pääsen oikeasti auttamaan työlläni vanhuksia, joiden pitäisi nyt pysytellä kotona.