Lennon viivästyminen ei takaa automaattisesti korvauksia pettyneelle asiakkaalle – Näin lautakunta perustelee kuusi alkuvuonna tekemäänsä korvauspäätöstä

Odottavan aika on pitkä lentoasemalla. Yli kolmen tunnin myöhästymisen jälkeen matkustaja on oikeutettu jopa 600 euron kertakorvaukseen, jos maksun muut edellytykset täyttyvät. Lentoyhtiöiden vapaaehtoisessa maksuhalukkuudessa on suuria eroja, ja pahimpia erimielisyyksiä on ratkaistu kuluttajariitalautakunnassa. KUVA: Joel Maisalmi