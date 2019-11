Lemmikki voi saada apua eläinlääkäriltä videon välityksellä – moni saa suositun etälääkäripalvelun käyttöönsä vakuutuksen yhteydessä

Suosittu palvelu tuo vakuutusyhtiöille säästöjä.

Jo kauan ihmisten apuna ollut etälääkäritoiminta on tullut jäädäkseen myös eläinten terveysongelmien hoitoon. Potentiaalisia asiakkaita on paljon, sillä Suomessa on noin 800 000 koiraa, ainakin miljoona kissaa ja yli 70 000 hevosta.

Moni saa etäeläinlääkärin palvelut käyttöönsä ottaessaan eläimelle vakuutuksen. Vakuutusyhtiöistä palveluja alkoi tarjota ensimmäisenä If. Palvelutarjoaja on First-Vet Oy.

Ifin eläinvakuutusten tuotepäällikkö, eläinlääkäri Heidi Elomaa kertoo, että palvelun suosio kasvaa nopeasti.

– Ruotsissa palvelusta on pitempi kokemus. Siellä 90 prosentilla koirista on vakuutus, Suomessa vain noin kolmasosalla. 90 prosenttia etäeläinlääkärin potilaista on koiria. Palvelu on pohjoismainen erikoisuus, muualla maailmassa tällaista ei tietääkseni ole.

Suomessa kissoista on vakuutettu vain muutama prosentti, Ruotsissa joka toinen. Siellä etäeläinlääkärin asiakkaista jo kolmannes on kissoja.

– Hevosten hoidossakin etäeläinlääkäri on erinomainen vaihtoehto. Hevosta ei sen koon takia ole helppo viedä vastaanotolle, mutta yleensä videoyhteys esimerkiksi haavakonsultaation antamiseksi riittää.

Ifin tilastojen mukaan 65 prosenttia eläimistä saa etäyhteyden kautta sellaisen avun, että eläinlääkärin vastaanotolle ei tarvitse lähteä. Näin siksi, että omistajat vievät yleensä kaikki vakaviksi arvioimansa tapaukset suoraan poliklinikalle.

Etäeläinlääkäri taas ohjaa kolmanneksen potilaista klinikalle joko heti tai sitten, jos vaiva ei parane etälääkärin antamin ohjein.

– Palvelusta hyötyvät lemmikit ja niiden omistajat. Vakuutusyhtiö voi saada säästöä, kun vakuutettua ei tarvitse viedä vastaanotolle. Apua on tarjolla joka päivä aamusta keskiyöhön, Elomaa kertoo.

Vakuutusehdot ja -hinnat vaihtelevat yhtiöittäin. Osalla vakuutukseen kuuluu tietty määrä ilmaisia käyntejä. Itse maksaville noin kymmenen minuuttia kestävän etähoidon hinta on arkipäivisin 32 euroa, arki-iltaisin ja viikonloppuisin 55 euroa.

Elomaa kertoo, että valtaosassa etähoitotapahtumista käytetään kuvayhteyttä. Se toimii älypuhelimeen tai tablettiin ladattavan sovelluksen kautta.

– Lääkärille on tärkeää nähdä eläin. Omistaja voi kertoa puhelimessa, että hänen koiransa on aivan jalattomassa kunnossa, mutta eläinlääkäri näkee kuvayhteyden kautta, että koira ontuu vain lievästi yhtä jalkaansa.

Palaute palvelusta on Elomaan mukaan hyvää.

– Päivystävä eläinlääkäri voi olla kaukana, mutta näin lemmikille saa avun vaikka lomamatkalla tai venereissulla heti. Lisäksi eläin on kotioloissa usein rauhallisempi kuin klinikkakäynnillä.

Tarvittaessa etäklinikan eläinlääkärit antavat suosituksia jatkohoitopaikoista tai tekevät suoraan lähetteen. Asiakkaalla säilyy kuitenkin valinnanvapaus siitä, missä hän haluaa hoidattaa lemmikkiään. First-Vet Oy:n mukaan suositus jatkohoitopaikasta annetaan, jottei omistaja päädy sairaan eläimen kanssa paikkaan, jossa ei ole saatavilla tarvittavaa hoitoa.