Laulaja Katri Helena on valittu vuoden isovanhemmaksi

Iskelmälaulaja Katri Helena, 73, on valittu vuoden isovanhemmaksi.

- Katri Helena Kalaoja näyttää esimerkillään, että isovanhemmista on moneksi. Isovanhemmalla saa olla myös oma elämä, ura ja arki, sanoo järjestöpäällikkö Marja Vuorinen tunnustuksen myöntävästä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Vallista tiedotteessa.

Perhe on se, joka on aina lähellä, Katri Helena kommentoi itse tiedotteessa. Hänen mukaansa on elintärkeää vaalia suhteita niin, että ne ovat avoimet ja lämpimät.

Hänen oma äitinsä täyttää marraskuussa 101 vuotta.

- Kun on osa neljän sukupolven ketjua, on näköala aika moneen asiaan.

Tunnustus jaetaan isovanhempien päivänä ensi lauantaina. Aiempina vuosina tunnustuksen ovat saaneet muun muassa kirjailija Kirsi Kunnas, rap-mummo Eila Nevanranta ja geriatrian professori Jaakko Valvanne.