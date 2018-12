Laulaja Anna Puulla on Linnan juhlien puvussa futuristinen teema

Laulaja Anna Puu saapui Linnan juhliin näyttävässä puvussa, jonka on suunnitellut Teemu Muurimäki.

– Päivä on mennyt tosi leppoisasti. Missään vaiheessa ei ole tullut kiire, Puu kertoo.

Mitä muuta elämääsi kuuluu?

– Ensi viikolla syksyni huipentuu kolmeen loppuunmyytyyn keikkaan Tavastialla.

– Tässä on ollut levyn tekoa, joka on vienyt hirveästi aikaa. Odotan sitä, että nyt on pieni hengähdystauko edessä, Puu sanoo.

Kutsu Linnan juhliin aiheutti hänen mukaansa ensin pienen paniikin ja sitten onnellisuuden tunteen.

Mistä pukusi kertoo?

– Minulla on futuristinen ja avaruusteema olemassa elämässäni tällä hetkellä. Maapallon ulkopuoliset planeetat kiehtovat minua. Olen puoliksi kyborgi ja puoliksi klassinen iltapukutapaus, Puu sanoo.

Suomen Opiskelija-Allianssi Osku ry:n Emmi Pentikäinen puolestaan kertoo, että hänen pukunsa on tehnyt Syyriasta tullut toisen asteen ammatillinen opiskelija.

– Hän on opiskellut nyt kolme vuotta. Menimme kangaskauppaan ja puku tehtiin noin viikossa.

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäinen (kesk.)

Ammatillisessa koulutuksessa on hänen mukaansa kehitettävää, mutta parempaan suuntaan mennään jatkuvasti.

– Näen että uudistus on ollut hyvä ja sitä on tarvittu. Tarvittaisiin lisää positiivista mainetta, että ihmiset uskaltaisivat lähteä ammatilliseen koulutukseen.

– Nyt lähtisin panostamaan siihen, että erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat saisivat tarvitsemansa tuen, Pentikäinen sanoo.