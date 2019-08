"Lastensuojelu ei lähde sotkemaan maailmalle, sosiaalitoimi ei ole CIA" – sosiaalityöntekijän mukaan tiedon puute näkyy puheessa syyrialaisleirin suomalaisista

Väitöskirjatutkija ja sosiaalityöntekijä Eeva Elfving on ollut mukana luomassa sosiaalialan työelämäverkostoa Facebookiin. Hänen mukaansa alalta puuttuu keskustelukulttuuri. Meillä on hyvin vahva vaientamisen kulttuuri, joka liittyy siihen, kuka saa puhua ja kuka on tarpeeksi korkea ammattilainen linjajohdossa, että saa sanoa asioita. KUVA: Mauri Ratilainen