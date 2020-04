Lasten koronavirustartunnat olleet maailmanlaajuisesti hyvin lieväoireisia – Suomessa alle 16-vuotiailla todettu hieman yli 200 tartuntaa

Kansainvälisten raporttien mukaan lapsilla todetut koronavirustartunnat ovat olleet hyvin lieväoireisia.

Suomessa tilanne on samankaltainen kuin muualla maailmassa. Tähän mennessä yksikään lapsi ei ole tarvinnut sairaalahoitoa Suomessa.

Esimerkiksi Kiinassa todetuista tartunnoista noin prosentti on todettu alle 20-vuotiailla ja Yhdysvalloissa 1,7 prosenttia alle 18-vuotiailla. Osastohoitoon ovat joutuneet yleisimmin alle vuoden ikäiset lapset.

Suomessa on todettu tähän mennessä yhteensä 4 906 varmistettua koronatapausta. Näistä hieman yli 200 on todettu alle 16-vuotiailla. Lasten koronatartunnoista 75 prosenttia on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Lasten tartunnat voivat olla usein täysin oireettomia.

– Vaikka koronatartunnan voi saada myös oireettomalta viruksen kantajalta, oireiset ovat selvästi tartuttavampia kuin oireettomat tai lieväoireiset henkilöt. Sen vuoksi virus ei kierrä yhtä aktiivisesti lasten keskuudessa, THL:n lasten infektiolääkäri Otto Helve sanoo.