Lapsiasiavaltuutettu vaatii lisää turvakotipaikkoja ja poliisille voimavaroja päihtyneiden kaitsemiseen – "Anniskeluaikojen pidentäminen näkyy tässä suoraan"

Ei yllättänyt yhtään. Alkoholin saatavuus on aina lisännyt kulutusta. Näin myös meidän nykyhallitusta viisaampi entinen sisäministeri totesi ja oikeassapahan oli. Missä se vastuullinen alkon käyttö nyt hyvä kokoomuksen edustaja on josta alkoholikeskustelussa A studiossa puhuit? Säästys paljon rahaa kun kiellettäs koko alkoholi ruokakaupoista eritoten. On nähty ja kuultu miten paljo kärsimystä mutta myös menoja alkoholi aiheuttaa. Lisäksi työpoissaolot, itsemurhat, mt ongelmat, erot, väkivalta, rattijuopomukset ym. Näitä riittää. Ja 1/3 taisi olla julkisen terveyden huollon resursseista alkoholin syytä.