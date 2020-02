Lapsensa murhasta epäilty äiti on kuollut, kertoo poliisi – äiti oli tutkintavankeudessa

Lapsensa surmaamisesta epäilty brittinainen on kuollut, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan nainen on kuollut torstaina. Hän on ollut tutkintavankeudessa Vantaan vankilassa.

Koska kyseessä on kuolemansyyntutkinta, poliisi kertoo asiasta hyvin niukasti.

– Kuolemansyyntutkinnasta ei voida tiukkojen salassapitosäännösten takia kertoa mitään tarkempia yksityiskohtia. Yleisesti tällä hetkellä voidaan todeta, että poliisi tutkii kuolemaan johtaneita olosuhteita, kertoo rikosylikomisario Petri Eronen poliisin tiedotteessa.

Poliisi on aiemmin kertonut, että henkirikos tapahtui 19. tammikuuta Espoon Suurpellossa. Nainen on poliisin mukaan tunnustanut teon. Poliisin mukaan äiti ja lapsi olivat asunnossa kaksin, eikä tekoon liity muita osallisia. Henkirikosta on tutkittu murhana.

Iltalehti kertoi keskiviikkona, että murhasta epäilty nainen olisi yrittänyt surmata itsensä tutkintavankeudessa tammikuun lopulla.

Lehden mukaan hän oli itsemurhayrityksen jälkeen sairaalahoidossa. Lehden mukaan Vantaan vankilassa on meneillään selvitys siitä, mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuneeseen liittyy.

Avioliitto päättyi äskettäin

STT:n tietojen mukaan murhasta epäillyn 35-vuotiaan naisen ja lapsen isän avioliitto päättyi reilua viikkoa ennen lapsen kuolemaa.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan avioeroa oli haettu viime vuoden toukokuussa, ja ero astui voimaan tammikuussa.

Avioeron yhteydessä pari sopi yhteishuoltajuudesta ja siitä, että kaksivuotias lapsi asuu isänsä luona. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan lapsi sai tavata äitiään joka viikko sunnuntaista tiistaihin.

Oikeuden päätöksestä ilmenee, että perhe oli muuttanut Suomeen viime vuoden tammikuussa. Sitä ennen he olivat asuneet Kanadassa, Britanniassa ja Kiinassa. Suomessa he ovat asuneet vuosina 2013–2016.

Oikeuden asiakirjojen mukaan nainen haki viime vuonna lähestymiskieltoa itsensä ja lapsen suojaksi. Kieltoa haettiin naisen aviopuolisoa, lapsen isää vastaan. Lähestymiskieltohakemus kuitenkin peruttiin myöhemmin.