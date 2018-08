Lapsen oikeuksien päivästä tulee virallinen liputuspäivä

Suomalaisiin kalentereihin tulee uusi liputuspäivä, kun Lapsen oikeuksien päivä sai kalenteriin lipun kuvan, kertoo dosentti Minna Saarelma-Paukkala Helsingin yliopistosta. Hän vastaa yhdessä filosofian tohtori Leila Mattfolkin kanssa vuoden 2020 kalenteriuudistuksesta.

Sisäministeriö on suositellut vuodesta 2013 asti, että Lapsen oikeuksien päivänä 20. marraskuuta liputettaisiin. Silti päivä ei ole ollut aikaisemmin virallinen liputuspäivä, eikä sen kohdalle ole merkitty lipunkuvaa kalenteriin. Nyt yliopiston almanakkatoimisto on kuitenkin katsonut, että päivä on niin vakiintunut liputuspäivä, että se merkitään kalenteriin viralliseksi liputuspäiväksi vuodesta 2020 alkaen.

Kalentereihin lisätään myös uusi merkkipäivä Suomen luonnolle, jota juhlitaan elokuun viimeisenä lauantaina. Sitä on juhlittu jo vuodesta 2013, mutta yliopiston almanakkatoimiston hallitus katsoi, ettei päivällä ole tarpeeksi pitkää liputusperinnettä eikä päivää voi sen takia merkitä kalenteriin viralliseksi liputuspäiväksi.

Sisäministeriö antoi viime vuonna Suomen satavuotisjuhlavuonna suosituksen liputtaa luonnolle. Suositus toistuu myös tänä vuonna. Suomi on tiettävästi ainoa maa, jossa on ollut yleinen liputus luonnolle.

Edellisen kerran merkkipäiviä lisättiin kalenteriin vuonna 2014. Silloin huhtikuun 8. päivälle tuli romanien kansallispäivä.

Naiset eivät saaneet liputuspäiviä

Saarelma-Paukkala kertoo, että almanakkatoimistossa on keskusteltu siitä, voisiko esimerkiksi taiteilija Helene Schjerfbeckille tai Suomen ensimmäiselle naisministerille Miina Sillanpäälle antaa oma liputuspäivä. Saarelma-Paukkala kertoo, että nämä päivät eivät kuitenkaan tulleet esille heidän keskusteluissa yhtä useasti kuin luonto ja lapset.

– Nykyään trendinä on, että halutaan liputtaa enemmän asioille kuin ihmisille. Sen takia esimerkiksi Suomen luonnon päivä on lisätty kalenteriin, Saarelma-Paukkala kertoo.