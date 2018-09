Lapissa toivotaan teknologiaa ja Norjaa avuksi soteuudistuksessa

Pohjoislappilaiset pelkäävät, että soteuudistus vie heidän palvelunsa entistä kauemmas. Pelko kävi ilmi muun muassa Lapin liiton järjestämällä kuntakierroksella keväällä.

Avuksi soteuudistuksessa toivotaan teknologiaa ja Norjaa. Lapin liiton sotekoordinaattori Miia Palo ja Utsjoen kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio toivovat, että maakuntamalliin siirtyminen tuo entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää esimerkiksi teknologiaa pitkien etäisyyksien maakunnassa. Teknologiasta voisi olla apua muun muassa hoitoonpääsyn helpottamisessa ja lääkärireissujen määrän vähentämisessä.

Norja auttaa suomalaisia

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat Pohjois-Lapin rajakylissäkin lähellä - ne vain ovat valtakunnan rajan toisella puolella. Lapin sairaanhoitopiirillä on sopimus Norjan kanssa siitä, että Suomen kansalaisille annetaan ensihoitoa ja tietyissä tilanteissa erikoissairaanhoitoa Norjassa. Jos esimerkiksi vaeltaja saa sydänkohtauksen Suomen Karigasniemessä, hänet viedään hoitoon alle 20 kilometrin päähän Norjan Karasjoelle, ja lasku seuraa perässä. Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle olisi Karigasniemeltä matkaa 500 kilometriä, ja Utsjoen terveyskeskuskin olisi sadan kilometrin päässä.

Pohjoisimman Lapin alueelta on käyty jo pitkään hoidossa Norjassa, mikä on nopeuttanut sekä paikallisten että matkailijoiden hoitoonpääsyä. Mallin jatkaminen on mahdollista myös soteuudistuksessa, sanoo hallitusneuvos Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lapin liiton kuntakierroksen mukaan Pohjois-Lapissa toivotaan, että tuleva vaaleilla valittava maakuntahallinto ymmärtää tämänkin osan lappilaista todellisuutta.

Hoitoon myös ilman sopimuksia

Perusterveydenhuollossa sopimuksia ei ole, mutta paikalliset käyttävät norjalaista terveydenhuoltoa silti. Utsjoen kunnanjohtaja Tieva-Niittyvuopio ymmärtää, että kiireellisissä tapauksissa ihmiset hakeutuvat Norjan terveysasemille, vaikka virallista ohjausta sinne ei olekaan.

- Totta kai tällöin on helpompi käydä rajan toisella puolella.

Ilman virallisia sopimuksia käytäntö ei norjalaisten viranomaisten mielestä ole järin suotava, kertoo Tieva-Niittyvuopio. Hän toivoo, että maakunnalla olisi kuntia leveämmät hartiat virallisen yhteistyön järjestämiseen.