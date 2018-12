Lapissa ja Ahvenanmaalla riittäisi aseita vaikka joka toiselle asukkaalle: Tilastot paljastavat, että mitä harvemmin ihmisiä, sitä enemmän rautaa

Helsingissä luvallisia aseita on yksi noin joka kymmenettä asukasta kohti. Lapissa aseita on useammalle kuin joka toiselle, paljastavat poliisin tilastot.

Suomessa on 1 677 659 luvallista asetta, käy ilmi tilastoista, jotka Lännen Media pyysi Poliisihallitukselta joulukuussa.

Tuoreimman väestön ennakkotiedon mukaan Suomen väkiluku oli lokakuun lopussa hieman yli 5,5 miljoonaa. Tämä siis tarkoittaa, että Suomessa on tuhatta asukasta kohti keskimäärin 304 asetta.

Aseet eivät kuitenkaan jakaannu täysin tasaisesti maantieteellisesti. Kaikkein eniten paukkurautoja asukkaita kohti on Lapissa – ja pienessä Ahvenanmaan maakunnassa.

Molemmissa maakunnissa aseita on yli 500 tuhatta asukasta kohden. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että aseita on Lapissa ja Ahvenanmaalla keskimäärin useammalle kuin joka toiselle asukkaalle.

Aktiivisia metsästäjiä

Sekä Lapin että Ahvenanmaan poliisista kerrotaan, että suuria asemääriä selittää aktiivinen metsästysharrastus.

– Lupia on myönnetty eniten metsästyksen perusteella, toteaa komisario Hannu Partanen Lapin poliisilaitoksen lupapalveluista.

Myös Ahvenanmaan poliisimestari Maria Hoikkala kertoo, että metsästyksellä on maakunnassa pitkät perinteet. Ahvenanmaan poliisista saadun arvion perusteella yhdellä metsästäjällä on keskimäärin viisi asetta.

Aseet keskittyvät Partasen mukaan myös niille, joilla on niitä entuudestaan muutenkin. Eniten lupia myönnetään kivääreihin ja haulikoihin. Lupia myönnetään Lapissa myös ampumaurheiluun, kuten myös Ahvenanmaalla.

Suosiostaan huolimatta lupien myöntämismäärät ovat Partasen mukaan olleet laskusuunnassa viime vuosina.

Pääkaupunkiseudulla harvinaista

Väkilukuun nähden aseita on Lapin ja Ahvenanmaan jälkeen eniten Oulun ja Itä-Suomen poliisilaitosten alueilla.

Oulun poliisi kattaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat, ja siellä tuhatta asukasta kohden aseita on keskimäärin 430. Itä-Suomen poliisi toimii puolestaan Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueilla, ja siellä vastaavasti aseita on 403 asukkaita kohti.

Eteläinen Manner-Suomi, jossa asuu suuri osa Suomen väestöstä, on puolestaan huomattavasti vähemmän aseistautunutta maan pohjois- ja itäosiin verrattuna.

Asukaslukuun nähden vähiten aseita on Helsingin poliisilaitoksen toimialueella, käytännössä siis Helsingissä. Vajaan 650 000 asukkaan alueella on hieman yli 70 000 asetta, jolloin tuhatta helsinkiläistä kohti aseita on 108.

Sama ilmiö koskee kaikkia Uudenmaan poliisilaitoksia. Niiden alueella asuu 30 prosenttia kaikista suomalaisista, mutta alueella on runsaat 14 prosenttia kaikista maan aseista.

Tilastojen valossa näyttää siis siltä, että aseet ovat yleisempiä siellä, missä asukastiheys on harvempi.

Poliisin lupatilastoihin on kirjattu vain lailliset ja luvalliset aseet.