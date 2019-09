Länsirannikolla tuuli tuivertaa iltapäivällä myrskylukemissa – ensimmäinen syysmyrsky laantuu sunnuntai-iltaan mennessä

Puuskissa myrskylukemiin yltävät tuulet tuivertavat nyt länsirannikolla. Yli 20 metriä sekunnissa pyyhkivät puhurit ovat kovimmillaan iltapäivällä Merenkurkussa.

– Vaasassa on mitattu tuulen voimakkuudeksi yli 20 metriä sekunnissa puuskissa. Iltaa kohti tuulet laantuvat, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko.

Myös Perämeren pohjoisosiin on annettu kovan tuulen varoitus. Ilmatieteen laitoksen mukaan idän ja kaakon välinen tuuli on keskipäivästä alkaen noin 15 metriä sekunnissa. Tuulen vuoksi alueelle on annettu myös aallokkovaroitus, jonka mukaan keskipäivästä alkaen merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

Varoitukset ovat voimassa puoleenyöhön saakka.

Kyse on ensimmäisestä kovasta syysmyrskystä, joka aiheutuu Selkämerellä olevasta matalapaineesta. Sen keskus on Vaasan edustalla.

Vielä kovemmat tuulet ovat puhaltaneet Ahvenanmerellä, jossa tuulen nopeudeksi yöllä mitattiin yli 25 metriä sekunnissa myrskypuuskissa.

Sisämaahan tullessaan tuulen voima heikkenee noin 15 metriin sekunnissa. Matalapaine pyyhkii kuitenkin yli maan keskiosien sunnuntain aikana. Maanantaina virtaus kääntyy pohjoiseen.

– Maanantaina tulee kohtalaisesti pohjoisesta ja ilma kylmenee, sanoo Alanko.

Ruotsia pyyhkii vielä kovempi syysmyrsky

Norjasta tuleva myrsky on sunnuntaina aamupäivällä saavuttanut Ruotsin länsirannikon. Ruotsin ilmatieteen laitos SMHI on antanut ensimmäisen luokan varoituksen myrskystä.

– Käytännössä koko eteläisessä Ruotsissa tulee kovaa sunnuntain aikana, mutta kovimmillaan myrsky iskee rannikolle Göterborgin ja Bohusläänin alueelle, kertoo SMHI:n meteorologi Emilie Hörnqvist Ruotsin yleisradion SVT:n haastattelussa.

Länsirannikolla Ruotsissa 26–27 metriä sekunnissa puhaltavat tuulet ovat jo aiheuttaneet liikenneonnettomuuksia ja puiden kaatumista. Myös junaliikenne Uddevallan ja Strömstadin välillä on keskeytetty.

