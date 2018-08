Lännen Media: Presidentti Niinistön Nato-puolto saisi 35 prosenttia suomalaisista jäsenyyden kannalle

Yhden ihmisen mielipiteen nostaminen ylitse muiden osoittaa ihmisten omaa epävarmuutta. On otettava huomioon kysytäänkö presidentin omalta ikäluokalta, naisilta, jotka sydän onnesta väpättäen neulovat pieniä vaatteita tai lahjoja näkemättä kohteesta myssyn reunaakaan. On otettava myös tämä tunnetekijä huomioon puolin ja toisin. Mitään näyttöä ei ole olemassa henkilön kyvyttömyydestä tai kyvykkyydestä NATO arvioinneissa erinomaisuuden suhteen. Toistaiseksi asia on ollut näennäisen hallinnassa. Henkilön ikätekijä on merkittävä, hänen loppusuoransa on aivan varmasti alkanut. Harva Metusalem hallitsee. Tänä vuonna syntyneille tulevaisuus on kaukana ja nimellinen itsenäisyys olisi arvoton . Yhteistyö ja erinomainen naapuruus on se, jolla kehitytään ja päästään eteenpäin.