Lakialoite ilotulitteiden kuluttajakiellosta keräsi alle kuukaudessa vaaditut 50 000 nimeä — etenee eduskunnan käsittelyyn

Kennelliitto vaati joitakin aikoja sitten koiran omistajille pakollista koiranomistajan korttia, jotta saisi säädellä ja myydä kursseja kovalla rahalla eteenpäin. Nyt se on ajamassa samaan tyyliin vastaavia lupia ilotulitteille. Seuraavaksi tuo järjestö vaatii varmaan kennelliiton sertifioimia koiran takkeja jokaiselle koiralle, ettei ne palellu ulkona. Mikä tuon järjestön tehtävä enää on? Onko se joku animalian kaltainen äärijärjestö vai mitä? Ensin jalostetaan koirista luontoon ja ympäristöön sopimattomaksi ja sitten kieltojen ja sääntöjen kautta vaaditan takkeja ja kenkiä koirille. Koko järjestön tarkoitus näyttää hämärtyneen, kun se on ajautunut vallan himon oravanpyörään ajamaan kontrollointia sekä kieltoja. En enää voi millään kannattaa kyseistä järjestöä. Vaikka olen koiran omistaja mieluummin kiellän koirat kuin ihmisten oikeuden raketteihin! Ihmisten oikeudet ja vapaus on merkittävästi suurempi asia ja oikeus kuin koirien oikeudet!