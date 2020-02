Lähi-Tapiolan pääjohtaja Juha Koponen odottaa viranomaiselta lupaa – "Perehdytys olisi tehty, vaikkei Fiva olisi puuttunut nimitykseen"

Finanssivalvonta puuttui harvinaisella tavalla Lähi-Tapiolan johtajanimitykseen. Konserni uskoo, että Juha Koposen nimitys pääjohtajaksi voidaan vahvistaa alkukeväästä. Koponen itse sanoo, että perehdytysohjelma olisi tehty, vaikka Fiva ei olisi sellaista vaatinutkaan.

Työnkuvani on tällä hetkellä hyvin, hyvin lähellä pääjohtajan työtä, vaikka Fiva ei ole vielä vahvistanut nimitystä, sanoo Lähi-Tapiolan pääjohtajaksi nouseva Juha Koponen.

– Mediahuomiota lukuun ottamatta työ on ollut täysin samaa kuin se olisi ollut, jos vahvistus pääjohtajanimitykselle olisi jo saatu, Koponen vakuuttaa.

Koponen aloitti vuodenvaihteessa keskinäisen vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan vahinko- ja henkiyhtiöiden hallitusten puheenjohtajana, mikä on yhtiön mukaan pääjohtajan tärkein tehtävä.

Kaikkia pääjohtajan tehtäviä Koponen ei kuitenkaan ole päässyt aloittamaan, koska Finanssivalvonta (Fiva) ei ole antanut vahvistusta aloittamiselle.

Täyttä päivää alkukesästä lähtien

Lähi-Tapiola nimitti Koposen uudeksi pääjohtajaksi viime vuoden huhtikuussa, ja töiden oli tarkoitus alkaa tammikuun alussa. Rahoitus- ja vakuutusalaa valvovan Fivan harvinaisen linjauksen vuoksi osaa Koposen työtehtävistä hoitaa pääjohtajan sijaisena Jari Sundström, joka on Lähi-Tapiola-ryhmän vahinkoyhtiön toimitusjohtaja.

Koponen sanoo, että pääjohtajan tehtäviin kuuluu hallitusten puheenjohtajuuksien lisäksi "hiukan muita toimintoja" esimerkiksi ryhmän sisäisestä hallinnosta.

– Fivan huomio kohdistui juuri näihin muihin toimintoihin, ei hallitusten puheenjohtajuuksiin.

Fiva edellytti päätöksessään jo viime keväänä, että Koposen on hankittava lisää vakuutusalan tuntemusta tehtäväänsä varten.

Koponen kävi läpi laajan perehdytysohjelman, jonka hän aloitti lähes heti huhtikuisen nimityksensä jälkeen.

– Normaalityöpäivissä mitattuna olen tehnyt täyttä päivää viime vuoden alkukesästä lähtien. Perehdytysohjelma olisi tehty, vaikkei Fiva olisi puuttunut nimitykseen, Koponen sanoo.

Perehdytysohjelmasta huolimatta Fiva ei vielä syksyllä pitänyt Koposen toimialakokemusta riittävänä, joten se lykkäsi aloittamisaikaa.

Konsernin hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo U. Korhonen arveli hiljattain, että nimitys vahvistetaan alkukeväästä.

– Me emme aidosti tiedä, milloin lupa aloittamiseen heltiää, toistaiseksi olemme vain arvailujen varassa, toteaa Koponen itse.

Vakuutusalan sääntely tiukentunut

Koposen mukaan Fiva ei enää epäile hänen perehtyneisyyttään vakuutusalaan.

– Ainut heidän pohtimansa kysymys koskee sitä, montako viikkoa ja kuukautta minulla on käytännön työkokemusta toimialalta.

Lähi-Tapiolan johto on seissyt johtajavalintansa takana.

Koponen on työskennellyt aiemmin muun muassa Veikkauksen toimitusjohtajana sekä lääkejakelija Tamron konsernijohtajana. Vuodesta 2017 lähtien hän toimi Lähi-Tapiolan pääkaupunkiseudun alueyhtiön hallituksessa.

Koponen ja Lähi-Tapiola sanovat näkevänsä Fivan ratkaisujen taustalla laajemman kehityksen, jossa vakuutusalan sääntely on tiukentunut.

– Yleisellä tasolla on selvää, että sääntelyn määrä ja laatu on kiristynyt. Nimitysasiassa Fiva on toiminut ammattimaisesti, meillä on hyvä keskusteluyhteys, Koponen vakuuttaa.

Terveysvakuuttamisen kustannusriskit nousevat

Koponen tuli Lähi-Tapiolaan vakuutusalan ulkopuolelta. Hän saa johdettavakseen vahvaa tulosta tekevän yhtiöryhmän.

Vakuutusalalla suurimmat muutostekijät ovat Koposen mukaan tällä hetkellä digitaalisuus ja teknologian murros.

Koponen sanoo, että Lähi-Tapiola pyrkii toimimaan välittäjänä digitaalisten ratkaisujen tuomisessa muun muassa terveydenhoidon hoitoketjuihin. Yhtiö on välikätenä esimerkiksi terveysalan yrityksille ja teknologiatuottajille.

– Meillä on vakuutusyhtiönä suora intressi hyödyntää teknisiä innovaatioita, kuten etälääkäripalveluja. Ikääntyvän väestön ja rakoilevan julkisen palvelun terveydenhuollon tilanteessa terveysvakuuttamisen kustannusriskit nousevat liikaa ilman uusia ratkaisuja.

Älykellot ja sykemittarit hinnoittelun perusteeksi

Koponen arvioi, että pitkällä aikavälillä näyttää väistämättömältä, että vakuutuksenhakijoiden terveydentilan arviointi uusien teknologioiden avulla alkaa vaikuttaa sairausvakuutusten hinnoitteluun.

Ihmisten terveydentilasta saa jatkuvasti enemmän tietoa uusien monitorointitapojen, kuten älykellojen ja sykemittareiden avulla. Tällöin vakuutusyhtiöillä on mahdollisuus arvioida yksilöityjä terveysriskejä.

– Yhteiskunnassa on nyt kysyttävä, miten tällaista tietoa saa hyödyntää. Tärkeää olisi saada selkeät, yhteiset pelisäännöt.

Tällä hetkellä esimerkiksi sukupuolta ei saa käyttää henkivakuutuksen hinnoittelun kriteerinä, vaikka tiedetään, että naiset elävät keskimäärin pidempään.

– Siitä on tehty aikanaan arvovalinta. Nyt yhteiskunnassa tarvitaan uusi vastaava arvokeskustelu, kun ihmisistä voidaan kerätä tietoa koko ajan enemmän.