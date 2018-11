Lähes kolmasosa punkeista kantaa ainakin yhtä tautia – 17 prosenttia puutiaisista kantaa borrelioosia aiheuttavaa bakteeria

Turkulaistutkimus paljasti uutta tietoa tavallisen puutiaisen ja taigapunkin kantamista taudinaiheuttajista.

Noin kolmasosa puutiaisista kantaa ainakin yhtä taudinaiheuttajaa, ja kaksi prosenttia enemmän kuin yhtä, kertoo tuore turkulaistutkimus.

Kansalaisten avulla kerätty Turun yliopiston laaja punkkipankki on paljastanut uutta tietoa tavallisen puutiaisen ja taigapunkin kantamista taudinaiheuttajista.

Tavallisista puutiaisista 30 prosenttia kantaa taudinaiheuttajaa ja taigapunkeista 24 prosenttia. Tavallisista puutiaisista löytyy myös useita taudinaiheuttajia enemmän kuin taigapunkeista.

Yleisin taudinaiheuttaja oli borrelioosia aiheuttava Borrelia burgdorferi -bakteeri. Sitä oli 17 prosentissa puutiaisia.

Pilkkukuumetta aiheuttavia Rickettsia-suvun bakteereita tutkijat löysivät kymmeneltä prosentilta puutiaisista.

Tutkimuksen mukaan eniten tauteja tartuttavia puutiaisia on Suomen etelärannikolla, jossa esiintyy vain tavallista puutiaista. Kantajuus on kuitenkin lähes yhtä suuri kuin Keski-Suomessa, jossa esiintyy molempia puutiaislajeja, sekä Pohjois-Suomessa, jossa valtalajina on taigapunkki.

– Kun tarkastelimme kantajuutta lajin sisällä, havaitsimme, että korkeimmat kantajuudet löytyivät alueilta, joissa esiintyy vain toista lajia eli joko Etelä- tai Pohjois-Suomesta. Kummassakin puutiaislajissa kantajuus oli pienempi alueella, jossa lajit elävät rinnakkain eli käytännössä Keski-Suomessa ja Pohjanmaan rannikolla, kertoo tohtorikoulutettava Maija Laaksonen Turun yliopistosta.

Turun yliopiston kesällä 2015 toteuttama puutiaisten valtakunnallinen yleisökeräys kerrytti tutkijoille ainutlaatuisen 20 000 puutiaisyksilön aineiston.

Kansanterveydellisesti merkittävimmät puutiaisperäiset sairaudet Suomessa ovat Lymen borrelioosi ja puutiaisaivotulehdus.

– Rokotus on olemassa vain puutiaisaivotulehdusta vastaan, joten päivittäinen punkkisyyni on edelleen ainoa tapa suojautua borrelioosia vastaan ja on tarpeen etenkin alueilla, joissa puutiaisia on runsaasti, toteaa apulaisprofessori Jukka Hytönen.