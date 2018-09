Lähes kaikki uudet autot voivat olla sähköautoja jo 2030-luvulla, esittää raportti

"Suomessa uutena myytävät autot voivat olla kokonaan sähkö- tai kaasukäyttöisiä jo 2030-luvulle tultaessa"

No ovathan ne jos kekkoslovakian tai euvostoliiton virkamiehet päättävät kieltää polttomoottoreiden myynnin kokonaan. Mitään järkeähän siinä touhussa ei ole. Mutta milloinpa poliitikot ja virkamiehet olisivat järjellä mitään päättäneet. Latausinfra puuttuu ja eipä tuo akkujen tuotanto kovin ekologista ole. Suomessa on pitkät etäisyydet ja kylmä talvi. Joten hybridi on toimivampi vaihtoehto, ajetaan kaupungeissa sillä sähköllä ja pidemmillä matkoilla ja kylmässä otetaan se polttomoottori kaveriksi.