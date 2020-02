Lähes 7 000 euron Pallotuoli harvinaisen oikeusratkaisun kohteena – verkon kuvatiedoista löytyi toiselle osapuolelle kohtalokas sana

Markkinaoikeuden päätös määrätä "pallotuolia" myynyt huonekaluliike maksamaan hyvityksiä tekijänoikeus- ja tavaramerkkiloukkauksesta vahvistaa aitojen design-tuotteiden asemaa verrattuna kopiotuotteisiin.

Näin toteaa asianajaja ja asianajotoimisto Dottirin osakas Antti Innanen.

Markkinaoikeuden mukaan huonekaluliike Lähdesmäen vuosina 2015-17 myymä Milan-tuoli muistutti liikaa muotoilija Eero Aarnion 1960-luvun alussa suunnittelemaa Pallotuolia, mikä katsottiin tekijänoikeusloukkaukseksi.

– Jos vertailee aitoja ja kopiotuotetta, niin ainahan niissä on jotain eroja, mutta tässä markkinaoikeus pystyi arvioimaan, että kopiotuote oli kokonaisvaikutelmaltaan ihan samanlainen, vaikka laatueroja toki olikin, Innanen jatkaa.

Tekijänoikeuteen ja designiin erikoistuneen asianajajan Hilma-Karoliina Markkasen mukaan erityisen kiinnostavaa Pallotuoli -ratkaisussa on juuri se, että tämä on ensimmäisiä suomalaisia tuomioistuimen ratkaisuja, joissa käyttötaiteen tekijänoikeussuojaan on otettu oikeuskäytännössä kantaa ja todettu, että tuote on tekijänoikeussuojattu.

Huonekalujen tapaiselta käyttötaiteelta tekijänoikeuteen vaadittavaa omaperäisyyden ja luovuuden tasoa on totuttu pitämään Suomessa korkeana.

– Jos Pallotuoli on riittävän omaperäinen ja itsenäinen tekijänoikeudella suojattu teos, sen kopio loukkaa tekijänoikeutta Pallotuoliin, kuten tässä ratkaisussa todettiin, Castrén & Snellmanilla työskentelevä Markkanen toteaa.

Yksi maailman kopioiduimmista

Pallotuoli on yksi maailman kopioiduimmista tuoleista. Myös muista Eero Aarnion tuotteista on liikkunut maailmalla paljon jäljennöksiä.

Dottir-asianajotoimisto on tehnyt Aarnion kanssa yhteistyötä kopioiden kitkemiseksi markkinoilta.

– Alussa oli aikamoinen perkaaminen, nyt isoja verkkokauppoja ja internetin hakutuloksiakin on saatu siivottua kopioista, Innanen sanoo.

Hänen mukaansa kaikkein tehokkainta on puuttua kopiokauppaan isoissa kansainvälisissä verkkokaupoissa, koska ne toimivat usein ostopäätösten lähteenä Euroopassa.

– Kun Alibaban, Amazonin ja Ebayn kaltaiset jättiläiset saadaan pidettyä puhtaana, se helpottaa jo paljon.

Tavaramerkkiloukkaukseksi markkinaoikeus katsoi Pallotuolin tapauksessa sen, että "aarnio"-sanaa käytettiin kopiotuolin kuvan tiedoissa, joita hakukoneet poimivat.

Huonekaluliike Lähdesmäen mukaan aarnio-nimen esiintyminen kuvatiedoston nimessä ei viittaa Eero Aarnioon, eikä aarnio-sana kuvatiedoston nimessä ole sen mukaan markkinointia.

Yritys myös vetoaa siihen, että sen verkkokauppa sisälsi lähes 500 000 kuvatiedostoa, joten on mahdottomuus varmistua jokaisen kuvatiedoston nimen ja kuvassa olevan tuotteen yhteydestä.

Vastauksessa tuodaan esille myös tuolien erilaisuutta.

Pallotuoli-päätöksestä uutisoi ensimmäisenä Markkinointi & Mainonta.