Laboratoriotietojen siirtyminen sairaanhoitopiiristä toiseen on ongelmallista – Suomessa on useita potilastietojärjestelmiä

Olessani tutkimuksissa keskutelin asiasta ja minulle kerrottiin että järjestelmiä on 12 tuhatta. No onhan siinä kerrakseen. Kukaan päättäjä ei tiedä mitä muutokset tulee maksamaan jos ne koskaan saadaan keskusteleen keskenään.

Syy tähän löytyy kun kaikki on ostaneet omat järjestelmät, ja tietysti siltä joka on tarjonnut parhaat "pihvit ja konjakit", eihän siinä ole ajateltu mitn ne toimii.

Että onhan tässä kerakseen sitä kuuluisaa SOTE soppaa.