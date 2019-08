Lääkkeiden saatavuuden ongelmiin voisi varautua esimerkiksi parantamalla tiedonkulkua lääkäreiden suuntaan.

Lääkkeiden saatavuusongelmiin voisi puuttua myös poliittisin keinoin ja tekemällä yhteistyötä EU:n sisällä, Apteekkariliiton viestintäproviisorin Emmi Puumalaisen sanoo.

– Totuus on, että saatavuusongelmat on lisääntyneet. On hyvä, että esimerkiksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella asia otetaan puheeksi ja että ratkaisuja haetaan. Politiikan kentällä on mahdollista tehdä päätöksiä, jotka ovat osana ratkaisua.

Puumalaisen mielestä yksi ongelman ratkaisuista voisi olla tiedon kulun parantaminen: se, että lääkärit saisivat tiedon saatavuushäiriöstä jo aikaisessa vaiheessa.

Myös lääkkeiden varastointi on tärkeää, vaikka niillä ei voi vaikuttaa vaikkapa raaka-aineen saatavuuden ongelmiin.

– Hetkellisiin lääkkeiden saatavuusongelmiin varautumisesta on apua, eli varmuusvarastoja tarvitaan. Tosin, jos ongelma jatkuu pitkään, niin kyllä nekin varastot jossain vaiheessa loppuvat, Puumalainen kertoo.

Hänen mukaansa lääkkeiden saatavuus Suomessa on vielä hyvällä tasolla.

– Toimia kuitenkin tarvitaan. Tulevaisuuden varalle on hyvä, että keskustelua käydään.

Lääkkeiden globaali tuotantoketju on herkkä ongelmille

Puumalainen kertoo, että lääkkeiden saatavuusongelmat ovat havaittavissa maailmanlaajuisesti.

– Mistä ne johtuvat, on hyvin monisyinen asia. Ne voivat liittyä jonkin raaka-aineen tuotannon ongelmiin, jonka vuoksi lääkettä ei saada tuotantoon. Toisaalta jonkun tuotemerkin menekki voi muuttua niin nopeasti, ettei sitä ole pystytty ennakoimaan.

– Esimerkiksi kun e-pillerit ovat olleet vähissä, ruvetaan käyttämään rinnakkaisvalmistetta, jolloin sen menekki nousee nopeasti.

Puumalaisen mukaan saatavuusongelmien kasvu johtuu siitä, että lääkkeiden keskittynyt tuotanto on hyvin herkkä.

– Kun yhdessä lääketehtaassa tulee ongelmia, se vaikuttaa koko tuotantoketjuun.

Fimean tilastojen mukaan lääkkeiden saatavuuden häiriöistä tehdyt ilmoitukset ovat lisääntyneet. Viime vuonna luku oli 1200, ja tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä ilmoituksia oli tullut jo lähes tuhat.

Puumalainen arvioi, että suuriin ilmoitusmääriin vaikuttaa myös se, että viime vuosien aikana markkinoille on tullut paljon rinnakkaisia valmisteita ja lisää pakkauskokoja.

– Silloin yhden raaka-aineen tuotannon ongelma vaikuttaa useampaan lääkkeeseen. Esimerkiksi verenpainelääkkeitä on useita rinnakkaisvalmisteita, jolloin raaka-aineen ongelmat vaikuttavat lopulta useaan eri merkkiin.

Vain harva lähtee apteekista ilman lääkettä

Apteekkariliiton maaliskuisen selvityksen mukaan Suomessa 98 prosenttiin resepteistä löytyy heti lääke apteekin varastosta.

Useimmissa tapauksissa, jolloin lääkettä ei löydykään heti, se voidaan tilata nopeasti tai korvata jollain toisella valmisteella.

Vain alle promillessa lääketoimituksista saatavuusongelma viivästytti asiakkaan lääkehoidon aloitusta tai jatkumista.

Merikosken apteekin apteekkari Mika Karhu on huomannut, että lääkkeiden saatavuusongelmiin vaikuttavat nimenomaan tuotannon ongelmat.

– En usko, että varastoiden lisääminen auttaisi asiaa, koska Suomessa on jo kattava velvoitevarastointi, Karhu sanoo.

Hänen mielestään se, että lääkärit näkisivät jo reseptiä kirjoittaessaan mahdollisista saatavuusongelmista helpottaisi asiakkaankin tilannetta.

– Sehän olisi hirmu hyvä.

Karhun mielestä keskustelu lääkkeiden saatavuusongelmista on saanut turhan isot mittasuhteet.

– Ihmisiä ei pitäisi pelotella liikaa. Asiakkaita on turhaan soitellut huolissaan ihan tavallisista lääkkeistä, kun he ovat lukeneet lehdistä saatavuusongelmista.

Merikosken apteekissa asiakkaat saavat saatavuusongelmien vuoksi lähes aina jonkin korvaavan tuotteen. Vain hyvin pieni osa joutuu ottamaan yhteyttä lääkäriin uuden reseptin vuoksi.