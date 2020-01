Lääketukkuri Oriola halusi salata viimeiseen asti raportin, joka kertoo kriittisistä Suomen lääkejakelua vaarantaneista puutteista

Uskokaahan jatkossakin, että kaikki lääkkeiden parissa puuhailevat toimivat vilpityömin mielin ja ottakaa kaikki tarjottavat rokotteet ja lääkkeet mukisematta vastaan - mutta älkää vaatiko muita olemaan yhtä sokeita!

Selkeästi (tämäkin) järjestelmä on siirtynyt voittojen maksimointiin, välittämättä mahdollisista riskeistä. Syynä ovat mm kovat pörssitavoitteet ja läpi löperöt lait, joita on vuosien saatossa vain löysätty lisää "haittaamasta" businesta.

Lopputuloksena on vaarallisia lääkkeitä, rokotteita ja huono saatavuus, jos rahaa ei tule riittävästi. Tällainen toiminta on kaukana niistä eettisistä ja moraalisista toimintatavoista, joita lääketieteen ja lääketehtaiden kuvitellaan noudattavan.