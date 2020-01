Lääkäriliitto: Terveyskeskuslääkärin viikosta kuluu yksi työpäivä muille kuuluviin tehtäviin – "Tämä ei tietenkään ole järkevää lääkärin työpanoksen käyttöä"

No juuri tässähän se vika on. Nämä työntekijät, joiden pitäisi avustaa, ilmoittavat, että he ovat korkeasti koulutettuja ja että heidän ei tarvitse siksi avustaa. Tehkööt lääkärit itse kaikki työt, niin he sanovat. Mutta jos tähän yritetään saada muutosta, niin silloin alkaa huuto "eriarvoisuudesta".

Ja kyllä sosiaalihoitaja on ihan oikea ammattinimike.