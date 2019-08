Lääkäriliiton Hannu Halila tyrmää lääkäreiden "pakkopalveluksen" – tarjoaa lääkkeitä pienten terveyskeskusten lääkäripulaan

Kärnän ehdotus on kannatettava. Näin olisi pitänyt olla jo vuosikymmeniä sitten. Vain typerä valtio ja kansa toimivat näin, että kaikista kallein ja ilmainen koulutus ja ei mitään velvoitteita sen jälkeen.

Tämä lääkäriliitto on aivan liian kauan saanut sanella omat ehdot. Tämä johtaja ei ole ajantasalla, kun sanoo, että upseerit saavat työpaikan niin se on eri asia kuin lääkäreillä. No, tässähän tarjotaan kaikille lääkäreille työpaikkaa heti valmistumisen jälkeen tai sopivassa paikassa uraa. Miten se on sitten eri asia?

Mitä tulee vastenmielisyyteen terveyskeskushommiin, niin minulla on tälle varatoimitusjohtajalle kysymys: "Onko nyt niin, että jokainen lääkäri, joka työskentelee terveyskeskuksissa, niin he kokevat työn vastenmieliseksi? Pitääkö tässä potilaan pelätä, että homma ei oikein toimi heillä tänä päivänä?"