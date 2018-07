Lääkäri: "Turvallista desibelirajaa ei ole, sillä meluherkkyys vaihtelee" – nuorten lievät kuulonalenemat ovat yleistyneet

Korvissa soi ja suhisee konsertin jälkeen, pitäisikö huolestua? Todennäköisesti kyseessä on vain tilapäinen meluvamma, mutta jos vastaavia melualtistuksia on useampia, riski saada jossain vaiheessa elämää kuulovaurio kasvaa.

Näin musiikkifestivaalien aikaan korvatulppien pitäisi kuulua jokaisen festarikävijän vakiovarusteisiin siinä missä muutkin varmuusvälineet.

– Konsertit ja festivaalit ovat korville aina rasitus. Rokkikeikoilla desibelimäärä voi nousta jopa 110–120:een. Siitä ei ole kovin pitkä matka 125 desibeliin, jolloin puhutaan jo kipurajan ylittämisestä. Kyseisellä desibelimäärillä korvat kestävät vain muutamia minuutteja suojaamatta, huomauttaa Kuuloliiton nuorisihteeri Taneli Ojala.

Festivaalien tilanne on parantunut huomattavasti 2000-luvun alkuvuosista, sanoo Kuuloliiton viestintäpäällikkö Juha Hietala.

– Asumisterveysohje on tiukentanut vaatimuksia, ja äänentasot ovat laskeneet 94–96 desibelin paikkeille. Samaan aikaan on tapahtunut asennemuutos eli on ruvettu kiinnittämään huomiota kuulonsuojaukseen.

Meluherkkyys vaihtelee

Kuopion yliopistollisen sairaalan apulaisylilääkäri, audiologi Antti Hyvärinen ei mielellään edes puhuisi desibelirajoista, sillä meluherkkyys vaihtelee. Tietty prosentti ihmisistä saa samasta altistuksesta meluvaurion, kun taas suurimmalle osalle ei tule mitään.

– Ei ole turvallista desibelirajaa, sillä riski saada herkästi meluvaurio on vahvasti perinnöllistä. Jos suvussa on herkästi meluvaurion saaneita tai ikähuonokuuloisuutta, kuuluu riskiryhmään.

750 000 suomalaisella on jonkinasteinen kuulonalenema. Arviolta neljännes kaikista kuulovammoista on melun aiheuttamia. Kuuloliitossa arvioidaan, että nuorten aikuisten lievät kuulonalenemat ovat yleistymässä.

– Nuorilla tulehdustautien aiheuttamat kuulonalenemat ovat vähentyneet, mutta meluvauriot ovat lisääntyneet. Varusmiehillä on todettu hieman enemmän meluvauriota kuin aikaisempina vuosina. Sen sijaan työperäisten meluvammojen määrä on huomattavasti vähentynyt, Hyvärinen sanoo.

Nappikuulokkeet ovat riski

Merkittävimpänä nuorten meluvaurioiden aiheuttajana pidetään pitkäkestoista musiikinkuuntelua kuulokkeet päässä.

– Mahdollisuus saada meluvaurio omatoimisessa musiikin kuuntelussa on lisääntynyt merkittävästi. Nappikuulokkeilla saadaan aikaan äänenpainetasoja, jotka voivat vaurioittaa kuuloa, Hyvärinen varoittaa.

Keikalla meluvaurion voi saada esimerkiksi olemalla liian lähellä kaiuttumia. Hyvärisen mukaan äänenpainetaso ei ole alueella absoluuttisesti sama: väkimassan keskellä seisovan lyhyen ihmisen korviin kantautuva äänenpainetaso on vähäisempi kuin pitkän tai toisen olkapäillä istuvan.