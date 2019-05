Kysyimme: Viilataanko vielä sähköistä OmaVero-palvelua? – "Asiakkaiden suurin massa on verkossa"

Osan palkansaajista ja eläkeläistä piti jo viime tiistaina tehdä täydennykset veroilmoitukseen. Seuraavat palautuspäivät ovat 14. ja 21. toukokuuta. Päivän voi tarkastaa veroilmoituksesta tai OmaVerosta.

Verohallinto lähetti huhtikuun aikana 4,9 miljoonalle suomalaiselle esitäytetyn veroilmoituksen.

Suurimmalla osalla tiedot veroilmoituksella ovat oikein, joten heidän ei tarvitse tehdä korjauksia.

Veroilmoituksen tarkistaminen ja täydentäminen onnistuu sähköisesti OmaVero-palvelussa, jonne kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Paperisten täydennysten tulee olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä.

Millaista palautetta OmaVerosta on tullut, viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki Verohallinnosta?

– Palvelussa asioivilta kysytään pikakysymyksenä sitä, että sujuiko asioiminen hoitaminen hyvin. Siellä noin 80 prosenttia on johdonmukaisesti ihan koko kevään aikana vastannut asioiden sujuneen hyvin ja noin 20 prosenttia, ettei sujunut niin hyvin.

– OmaVerosta ja muustakin voi antaa palautetta ja vapaata palautetta Verohallintoon. Sielläkin trendi on samansuuntainen – valtaosa antaa myönteistä palautetta.

– Tämä on nyt kuitenkin ensimmäinen kevät, kun verkossa täydentäminen tapahtuu sähköisenä OmaVero-palvelussa.

Miksi palvelu tuntuu hankalalta?

– Oikean kohdan löytäminen ei ole osoittautunut ongelmaksi – ihmiset osaavat mennä veroilmoitustaan täydentämään. Itse täydennettäviä asioista ovat vuokratulot sekä erilaiset vähennykset, joista matka- ja tulonhankkimiskulut liittyvät työn tekemiseen, kun kotitalousvähennys voi koskea myös eläkeläisiä.

– Monelle voi tulla haasteena esimerkiksi kotitalousvähennyksen ja matkakulujenkin kohdalla on se, että tietoja lähdetään etsimään vasta, kun he ovat jo palvelussa sisällä.

– Käyttökokemus ei ole monimutkainen, vaan niiden tietojen esiin kaivaminen tuntuu monimutkaiselta. Kun veroilmoitusasiat tulevat eteen kerran vuodessa, ne asiat eivät ole rutiineja.

Onko tietoja mahdollista täydentää ja korjata?

– OmaVerossa on mahdollista täydentää ja korjata tietoja viimeiseen palautuspäivään saakka. Tällä hetkellä ei ole Tallenna tai Tallenna keskeneräisenä -nappia, vaan Lähetä-nappi. Tiedot voi lähettää useammassa erässä vaikka eri päivinä tai tarvittaessa korjata tietoja sekä painaa lopuksi Lähetä-nappia. Tiedoista kirjataan se viimeisin.

– Kun ihmiset eivät ole ilmoittaneet tilinumeroansa tai he ovat vaihtaneet pankkia, tilinumeroita on usein kymmenillä tuhansilla kirjeillä ihmisiltä kysytty. OmaVerossa se on helppo tarkistaa ja ilmoittaa.

Onko verotoimistoissa ollut nyt ruuhkaa?

– Toimistoilla on ollut ehkä pikkuisen enemmän käyntejä kuin viime vuonna, puhelimessakin pikkuisen vilkkaampaa sekä vilkkaampaa Vero-fi -palvelussa ja erityisesti OmaVero-palvelussa. Luvuista näkee, että asiakkaiden suurin massa on kuitenkin siellä verkossa.

– Viime viikon tilastojen mukaan Vero.fi:ssä, jossa on laajat ohjeet kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin oli lähes miljoona käyntiä, OmaVerossa yli 600 000 kirjautumista, puheluita tuli yli 20 000, verotoimistoissa käyntejä noin 4 000 ja chatissakin noin 8 000 vierailua.

Mistä tietää, onko vähennykset hyväksytty?

– Jos täydentää esimerkiksi vähennyksiä, kannattaa odottaa verotuspäätös, jossa on uusi veronpalautuksen tai jäännösveron määrä. Jokaiselle tulee oma veropäätös.

– Huomattavalle osalle suomalaisista tuleekin veronpalautus tai jäännösveron maksu jo elokuussa tai syyskuussa.

Viilataanko palvelua vielä?

– OmaVeroa on jo ennen käyttöönottoa kehitetty yhdessä käyttäjien kanssa ja palvelua kehitetään jatkossakin palautteen perusteella.