Kysyimme, opetetaanko lääkäreille riittävästi sosiaalisia taitoja? Epäasiallinen käytös on yksi yleisimmistä valitusten aiheista

Terveydenhuoltoa koskevista kanteluista ylivoimaisesti suurin osa tehdään lääkäreistä. Yksi yleisimmistä valitusten aiheista on epäasiallinen käytös tai kohtelu.

Tämä selvisi Helsingin Sanomien selvityksessä terveydenhuoltoa koskevista kanteluista 2010-luvulta. Selvitys sisältää tiedot yli 9 000:sta terveydenhuollon kantelusta.

Miten potilaan kohtaaminen otetaan huomioon lääkärien koulutuksessa, Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koulutusdekaani, professori Jyrki Mäkelä?

– Lääkäriksi kasvamisen teema on sisältynyt jo pitkään lääkärien koulutukseen, ja lääkäri–potilas-suhde on ollut perinteisesti hyvän lääkärityön perusta. Potilaan kohtaaminen ja eettiset näkökannat ovat koulutuksessa hyvin keskeisessä asemassa, ja niitä tuodaan esiin monessa yhteydessä.

– Valitettavasti on myös tapauksia, joissa tapahtuu yhteentörmäyksiä tai väärinkäsityksiä tai lääkärin käytöksessä on jotain sellaista, mikä antaa potilaalle aiheen ymmärtää tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti. Toisaalta myös ihmisten tietoisuus omista oikeuksista on lisääntynyt ja kanteluita tehdään aiempaa enemmän.

Miten kohtaamistilanteita harjoitellaan?

– Useimmissa tiedekunnissa käytetään esimerkiksi näyttelijöitä apuna. Heidän kanssaan simuloidaan erilaisia potilastilanteita. Tilanteet käydään sitten yhdessä läpi ja pohditaan, mitä kehitettävää kohtaamisissa mahdollisesti on.

Onko koulutuksessa kehitettävää?

– Peruskoulutuksen suhteen yliopistoissa on ollut tiukkoja talousleikkauksia, mikä on näkynyt muun muassa opetuksen ryhmäkokojen kasvamisena. Huolena on ollut, miten tällaisissa tilanteissa voidaan turvata potilaan kohtaamiseen keskittyvä opetus.

Sisäistävätkö lääkärin perustutkintoa suorittavat opiskelijat, että potilaan kohtaaminen on avainasemassa?

– Kyllä, yhä paremmin. Työni puolesta minulla on ilo tavata paljon opiskelevia nuoria, ja he ovat fiksua porukkaa. He ymmärtävät suuria kokonaisuuksia ja haluavat oppia lisää.