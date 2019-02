Viime aikoina on kansalaisille taas lähetelty eri pankkien nimissä huijaussähköposteja. Ihmisiä on pyydetty muka tietojen päivittämiseksi klikkailemaan viestin nettilinkkejä.

Onko huijausviestejä ollut tavallista enemmän liikkeellä, johtaja Risto Karhunen Finanssiala ry:stä?

– Kyllä niitä on tainnut olla taas liikkeellä. Siinä on aaltoliikettä, mutta tasaisen tappavan paljon niitä liikkuu. Meidän kannaltamme on huono asia, että viestien kieliasu on parantunut koko ajan. Ne ovat varsin uskottavan näköisiä tällä hetkellä, joitakin kielioppivirheitä niissä on.

Mikä olisi viisastenkivi huijausten torjumiseksi?

– En tiedä. Eikö näistä ole jo monta vuotta puhuttu, ja siitä huolimatta me ihmiset olemme niin naiivin hölmöjä, että toimimme viestin mukaan. Sen rikolliset tietävät.

– Koskaan pankki ei kysy sellaisia tietoja, että pitää päivittää yhteystietoja tai jotain muuta vastaavaa. Se on huuhaata, pankilla on yhteystiedot aivan varmasti. Ja nyt viesteissä vedotaan PSD2-direktiiviin, joka muka vaatisi tällaisia tietoja. Höpsistä, ei se vaadi!

Minkä pankkien nimissä huijausviestejä on nyt lähetelty?

– Vähän kaikkien pankkien nimissä niitä on ollut. En pysty sanomaan, mikä pankki ei olisi tässä kierteessä mukana. Aika ajoin viesteissä esiinnytään myös viranomaisena tai postina, milloin mitäkin.

Ovatko nettipetokset lisääntymään päin?

– Netti räjäytti petosmiesten mahdollisuudet. Kun viestejä lähetetään suuria määriä, aina niihin joku haksahtaa. Tällä hetkellä minulle on arvoitus, mitä tapahtuu, jos klikkaa väärää kohtaa viestissä. En ole kokeillut.

Ovatko ikääntyneet erityisenä kohteena huijareille?

– Erityisesti ikääntyneisiin kohdistuneiden huijausten määrä on kasvanut paljon. Ja onhan se haavoittuvainen ihmisryhmä. Rikolliset koettavat löytää heikkouksia. Me haluamme, että sähköiseen asiointiin siirrytään entistä enemmän, mutta samaan aikaan sen täytyy olla myös turvallista.

– Esimerkiksi pankeilla on vielä siinä tekemistä, että annetaan neuvoja ja opastusta kädestä pitäen, miten laitetaan esimerkiksi turvarajat maksukortteihin ja verkkopankkiin.