Kysyimme: Onko nyt odotettavissa ryysistä henkilökorttien hankintaan? Ajokortti ei vuoden vaihtuessa enää kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen

Uuden lain mukaan ajokortti ei enää ensi vuonna kelpaa henkilöllisyyden toteamiseen aivan yhtä laajasti kuin ennen. Poliisihallitus ei odota suurta rynnistystä henkilökortin hakemiseen.

Vuoden 2019 alusta astuu voimaan laki, joka rajoittaa ajokortin käyttämistä henkilöllisyystodistuksena.

Ajokortti ei enää käy tunnistamisvälineeksi, kun operaattorit myöntävät asiakkaalleen mobiilivarmenteen tai pankit myöntävät verkkopankkitunnuksia. Tunnistamiseen tarvitaan passi tai henkilökortti.

Onko nyt tulossa ruuhkaa henkilökortin haussa, ylitarkastaja Juhani Ruutu Poliisihallituksesta?

– Lähtökohtaisesti ei pitäisi näkyä ruuhkaa, koska kuitenkin kyseessä on aika rajattu muutos. Lakimuutoksessa on kysymys vain sähköisen asioinnin välineen ensitunnistamisesta. Esimerkiksi kun pankissa myönnetään uudet sähköisen asioinnin tunnukset.

– Lakimuutos ei vaikuta ajokortin käyttöön arkisessa asioinnissa. Poliisi ei voi kuitenkaan ottaa kantaa siihen, missä asioinnissa ajokorttia voidaan käyttää henkilöllisyyden osoittamisessa ja missä ei. Se on toimijan oma ratkaisu.

– Lakimuutos ei esimerkiksi koske Postia. Posti tekee itse riskiarvionsa siitä, millä asiakirjalla voidaan katsoa henkilöllisyys näytetyksi toteen.

Onko henkilökorttien haku lisääntynyt yhtään viime aikoina?

– Viitteitä on ollut, että vuodenvaihteeseen tultaessa henkilökorttihakemusten määrät olisivat hiukan kasvaneet. Puhutaan muutamista sadoista hakemuksista. Ei ole nähtävissä ainakaan vielä tilastoissa mitään todella merkittävää.

– Toki seuraamme tilannetta ja katsomme miten se kehittyy. Pysytään hereillä tilanteessa.

On vaikuttanut siltä, että moni toimija alkaa vaatia ajokortin sijasta passia tai henkilökorttia. Ja henkilökorttia on helpompi kuljettaa kuin passia.

– Se jää nähtäväksi, kuinka moni taho ryhtyy tiukentamaan linjaa. Tuntuu, että kaikilla eri tahoilla ei ole täysin ymmärretty, mitä lainsäädäntömuutos tarkoittaa.

– Mutta jos näitä aletaan laajemmin vaatia, toki sitten henkilökorttien määrät voivat kasvaa. Suomessa on noin 700 000 voimassa olevaa henkilökorttia tällä hetkellä.

– Meidän näkökulmastamme lakimuutoksella ei kuitenkaan ole sellaisia vaikutuksia, että ihmisillä olisi mitään tarvetta alkaa suurella joukolla hankkia henkilökortteja. Mutta se jää nähtäväksi. Meillä on (korttien) tuotanto kunnossa. Ei siitä tule meille haasteita.

Missä henkilökortit valmistetaan?

– Meillä valmistetaan kaikki asiakirjat keskitetysti. Toiminta on kilpailutettu ja sopimuskumppanimme on Gemalto Oy. Heillä on tuotantoa sekä Suomessa että ulkomailla. He toimittavat asiakirjat asiakkaalle, mutta myöntöpäätöksen tekee poliisi.

Valmiiden passien ja henkilökorttien noutamisen yhteydessä henkilöllisyyttä ei ole enää mahdollista osoittaa ajokortilla 1.1.2019 alkaen. Kuinka vanha entinen passi tai henkilökortti kelpaa tunnistamisasiakirjaksi, kun haetaan uutta passia tai henkilökorttia?

– Vuoden verran vanhentunut passi tai henkilökortti alkaa olla jo liian vanha. Mutta mitään kiveen hakattuja sääntöjä siitä ei ole. Hakemusta käsittelevä virkailija arvioi, voiko vanhentunutta passia tai henkilökorttia käyttää tunnistamiseen. Hänellä on (hakijasta) vanha ja uusi valokuva käytettävissä. Ihmisen pitää olla tunnistettavissa. Ajatuksena on, ettei haluta pakottaa ihmisiä hakemaan asiakirjoja aikaisin, tavallaan maksamaan turhasta.

– Ihmisillä on herännyt kysymyksiä, miten nyt saa passin tai henkilökortin, jos sellaista ei ole ollut lainkaan. Ne saa ihan samanlaisessa prosessissa kuin aikaisemminkin. Se edellyttää, että henkilö tulee itse asioimaan poliisiasemalle ja hänet tunnistetaan. Siihen on eri keinoja.

Esimerkiksi maaseudun varttuneella väellä ei välttämättä ole ollut passia tai henkilökorttia. Ajokortti on saattanut riittää.

– Uskoisin, että kyllä ihan normaalit asioinnit, kuten postipakettien noudot, pystyy hoitamaan jatkossakin ajokortilla. Mutta jos passia tai henkilökorttia ei ole ja sen haluaa, asiointimatka voi välillä olla valitettavan pitkäkin.