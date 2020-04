Kysyimme: Mistä Telian verkkoyhteyksiin viikonloppuna iskenyt vakava häiriö oikein johtui?

Telialla oli lauantaina verkossaan valtakunnallinen yhteyshäiriö, jonka Kyberturvallisuuskeskus luokitteli vakavuudeltaan kriittisimpään A-luokkaan. Kysymys oli laiterikosta, jonka tarkempien syiden selvittely on jatkunut viikonlopun yli.

Timo Saxén Telian viestinnästä, mitä häiriöstä nyt tiedetään?

– Kysymyksessä oli kaksivaiheinen ongelma. Ensin kansainvälistä liikennettä hoitava reititin vikaantui, mistä tuli ongelmia liikenteeseen Suomen suuntaan ja Suomesta ulos. Nyt alkaa vahvistua, että laitteessa on ollut ohjelmistovika. Normaalitilanteessa toinen reititin olisi ottanut liikenteen hoitaakseen eikä tämä olisi näkynyt asiakkaalle, mutta varareititin ei nyt lähtenyt hoitamaan hommaansa.

– Kun reitittimen vikaa korjattiin, Suomen nimipalveluun tuli ruuhka. Se on palvelu, joka kääntää nettisivujen www-osoitteet numeerisiksi ip-osoitteiksi. Ruuhka esti nimipalvelinten normaalin toiminnan, jolloin asiakkaat eivät saaneet tietoa, joka olisi tarvittu yhteyden muodostamiseen.

– Nyt on olennaista selvittää vielä tarkemmin sitä, miksi varajärjestelmä ei toiminut.

Onko häiriön laajuudesta jo saatu kattava kuva?

– Se on hankala kysymys. Jos vaikka kaapeli menee katki, yleensä tiedämme, että kaapelin takana on vaikka 200 tai 2 000 laajakaistaliittymää. Tai jos viisi tukiasemaa on myrskyn takia rikki samalla alueella, tiedetään, että tällä alueella verkon peitto on heikentynyt. Nimipalvelun toimimattomuus on kuitenkin jakanut harmia satunnaisesti suurelle joukolle asiakkaita. Vika ei ole kohdistunut asiakas- tai liittymäkohtaisesti vaan nettiyhteyskohtaisesti, ja siksi tarkkaa lukua on vaikea sanoa. Tietenkin tiedämme, että tämä on vaikuttanut merkittävään määrään asiakkaita.

Kuinka usein näin vakavia häiriöitä sattuu?

– Nämä ovat onneksi harvinaisia. Tyypillisempää on, että nytkin kun rakennuskausi aktivoituu, katkotaan kaapeleita, tai sitten sähkönjakelussa on ongelmia tai jokin laite menee fyysisesti rikki. Silloin ongelma on helposti rajautuva ja selviää yleensä kohtuullisen nopeasti.

Millaisia velvollisuuksia Telialla on viranomaisiin päin?

– Asiaa käydään viranomaisten kanssa läpi todella tiiviissä yhteistyössä. Viranomaiset otetaan mukaan jo kun tällainen vikatilanne alkaa, ja katsotaan nyt, millä tasolla jälkiselvityksiä vielä käydään.