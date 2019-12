Kysyimme, miksi Yle Areenan koko ohjelmisto ei näy ulkomailla – "Jos on kirjoilla Suomessa, Areenaan pääsy on sataprosenttinen"

Ulkomailla väliaikaisesti oleskeleva Kalevan lukija on tyytyväinen siihen, että luomalla Yle-tunnuksen Yle Areenan ohjelmisto on katsottavissa EU-alueella.

Jokin aika sitten hän yritti jälleen katsoa saksalaissarjaa Kahden keikka. Läppärin ruutuun tuli teksti ”ei katsottavissa” ja jaksoja oli poistettu. Aikaisemmin sarja oli ollut katsottavissa.

Onko Areenan ohjelmiston näkyvyydessä ulkomailla joitakin rajoituksia, Ylen viestinnän päällikkö Jere Nurminen?

– Ei ole. Mitään ohjelmistoa ei ole rajattu pois. Koko Areenan sisältö on katsottavissa EU:n alueella, jos on luonut Yle-tunnuksen ja vahvistanut kotipaikakseen Suomen. Jos on kirjoilla Suomessa, Areenaan pääsy on sataprosenttinen.

Voiko ulkosuomalainen katsoa Areenaa?

– Jos vakinainen asuinmaa on vaikka Saksa, saattaa olla joitakin tekijänoikeudellisia rajoituksia esimerkiksi saksalaisten tv-sarjojen katsomiseen Areenasta. Kaikki sisältö ei ole katsottavissa.

Mikä selittäisi kyseessä olevan ongelman?

– Jokin muu häiriö on ollut, jos kerran kyse on vakinaisesti Suomessa asuvasta henkilöstä, jolla on Yle-tunnus.