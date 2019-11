Kyselytutkimus: Vain joka viides ottaisi ennemmin pysyvän normaaliajan valoisammat aamut kuin valoisammat illat

Juuri näin pitää tutkimus tehdä. Kysymykset pitää olla konkreettisia, niin että jokainen ymmärtää mistä on kysymys. Jostain kumman syystä tätä pysyvää talviaikaa ajetaan vanhoilla evankelisluterilaisen työmoraalin syyllistämisargumenteilla eteenpäin ja asiantuntijat sen puolesta todistavat - mutta eivät esitä mitään perusteita väitteilleen.

Mielestäni asia on juuri kuin Suomen Latu esittää. Valoisa aika työpäivän jälkeen on hyödyllisempi useimmille työtä tekeville ja perheille ja mahdollistaa sekä innostaa ulkoiluun. Mitä hyötyä on päivänvalosta, jos samaan aikaan teet töitä sisällä konttorissa tai tehtaassa?