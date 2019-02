Kyselytunnilla Sipilää hiillostettiin Anne Bernerin SEB-pankin paikasta ja Jussi Niinistön taleban-kommenteista

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) kommentit "perustuslakitalebaneista" ovat oikeuskanslerin käsittelyssä.

Eduskunnan kyselytunnilla oppositio hiillosti aluksi erityisesti pääministeri Juha Sipilää (kesk.) liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) ehdokkuudesta ruotsalaisen SEB-pankin hallitukseen.

– Markkinat tulevat ensin hallituksen politiikassa ja ministeri Berner on ollut usein arkkitehtina. Ihmiset ovat jääneet eriarvoiseen asemaan esimerkiksi taksiuudistuksessa. Ettekö ole nähnyt ristiriitaa, että ministeri nimitetään pörssiyhtiön hallitukseen, Sdp:n kansanedustaja Riitta Mäkinen kysyi pääministeri Sipilältä.

Sipilä korosti, ettei Berner ole samaan aikaan ministeri sekä SEB:n hallituksen jäsen.

– Kyse ei ole täysipäiväisestä tehtävästä vaan hallituspaikasta. Oikeuskansleri ei ole nähnyt estettä. On myös muistutettava, että kyse on vasta ehdokkuudesta. Nimitys tapahtuu mahdollisesti vasta maaliskuun viimeisinä päivinä, Sipilä sanoi.

Perussuomalaisten Ville Tavio syytti Berneriä ja koko Sipilän hallitusta siitä, että se ajaisi suurpääomia palvelevaa politiikkaa ja että Bernerin hallituspaikasta olisi sovittu jo keskustan sisällä jo ennen viime vaaleja.

Sipilä korosti vastauksessaan hallituskaudella syntyneitä työpaikkoja ja parantunutta julkisen talouden tilannetta, eikä selkeästi pitänyt Tavion vihjailusta ministeripaikan järjestämisen suhteen.

– Tässä salissa pitäisi puhua totta. Mistään tällaisesta (ministeripestistä) ei sovittu ennen viime vaaleja. Niin ei toimita keskustassa, Sipilä sanoi.

Ministeri Berner kertoi keskustelun aikana, että hän oli jo tammikuussa keskustellut oikeuskanslerin kanssa uusista työtarjouksista.

– Olin saanut useita työtarjouksia. Sain oikeuskanslerin mukaan käydä keskustelua luottamustehtävästä, hän totesi.

Niinistön puheet oikeuskanslerilla

Myös puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) joutui opposition kritiikin kohteeksi kyselytunnilla.

Niinistö on kuvaillut lakiasiantuntijoita "perustuslakitalebaneiksi", kun hän on ollut huolissaan siitä, että tiedustelulakeja yritettäisiin vesittää ulkoparlamentaarisella vaikuttamisella.

– Ministeri rinnasti lakiasiantuntijoita talebaneihin, jotka ovat murhanneet ja kiduttaneet myös naisia ja lapsia. Pidättekö, pääministeri Sipilä, hyväksyttävänä, että asiantuntijoita verrataan talebaneihin, kysyi kansanedustaja Kari Uotila (vas.).

Sipilä korosti vastauksessaan, että Niinistön kirjoituksista on tehty kantelu oikeuskanslerille.

– Niinistö on esittänyt blogissaan omia ajatuksiaan. Ne eivät edusta hallituksen kantaa. Myös ministerillä on sananvapaus. Asiasta on tehty oikeuskanslerille kantelu. Oikeuskansleri katsoo, onko sopivan käytöksen raja ylitetty, Sipilä kertoi.

Uotila tivasi uudestaan, pitääkö Sipilä Niinistön kommentteja hyväksyttävinä?

– En pidä niitä viisaina mielipiteitä. Oikeuskansleri tutkii. Noudatan hänen johtopäätöksiään, Sipilä vastasi.