Kysely: Suomalaiset haluaisivat nostaa palomiesten palkkausta – vastaajat luulivat palkkojen olevan parempia

Jos palomiehiä, hoitajia, opettajia ja poliiseja olisi samassa suhteessa väkilukuun nähden kuin on sihteereitä ja avustajia hallituksella, niin eipä olisi huolta hoidon, opetuksen, valmiuden ja turvallisuuden tasosta. Tosin nuo avustajat ja sihteerithän on paljon tärkeämpiä kuin kansalaisten turvallisuus ja hyvinvointi.

Tässä taas nähdään se, että mikä on hallituspuolueille tärkeintä, eli oma ja kavereiden etu.