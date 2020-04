Kysely: Moni mielii pois hoitoalalta – 73 prosenttia vastaajista koki työnsä raskaaksi tai erittäin raskaaksi

Täällä yksi meistä tällä hetkellä vanhustyössä työskentelevistä hoitajista, joka suunnittelee parhaillaan alan vaihtoa. Palkka ei ole lainkaan se ongelma, vaan työn järkyttävä henkinen ja fyysinen kuormittavuus. Hoitajia on vuorossa liian vähän, töitä ei ehdi tehdä kunnolla, ei ehdi ajatellakaan virkistystoimintaa tai vanhusten kanssa seurustelua, juuri koskaan ei saa mistään kiitosta. Töitä tehdään kuin liukuhihnalla tehtaassa, että saadaan välttämätön perushoito tehtyä. Työvuoron jälkeen on ihan poikki ja elämä on yhtä töissä selviytymistä päivä kerrallaan. Yövuorossa vastaa yksin koko talon vanhuksista jne. Tervetuloa kokeilemaan ne kommentoijat, jotka puhuvat vain rahasta ja siitä, että työnteko nyt vain yleensäkin on raskasta. Itse olen työskennellyt monella alalla, myös paljon huonopalkkaisemmissa rankoissa hommissa,

mutta koskaan en ole kokenut mitään tällaista. Ei ihme, että nuoria ei kiinnosta. Työkavereista aika moni suunnittelee alan vaihtoa, loput jäävät kohta eläkkeelle. Kuka meidät hoitaa, miettikää sitä...